Πέθανε ο Πρίγκιπας Φίλιππος: Από τη γέννησή του στην Κέρκυρα μέχρι το Μπάκινγχαμ – Αυτή είναι η ιστορία του

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο πρίγκιπας Φίλιππος γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1921 στην έπαυλη Μον Ρεπό της Κέρκυρας της Ελλάδας, ο μόνος γιος και το πέμπτο παιδί του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και της πριγκίπισσας Αλίκης του Μπάτενμπεργκ.

Η οικογένεια του έφυγε εξόριστη από την Ελλάδα υπό δραματικές συνθήκες, με τον Φίλιππο να μεταφέρεται ασφαλώς στο βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Calypso μέσα σε ένα αυτοσχέδιο κρεβατάκι από καλάθι για φρούτα. Αρχικά ο Ανδρέας, η Αλίκη και τα παιδιά τους μετακόμισαν στο Παρίσι, χρόνια τα οποία ο Φίλιππος θυμάται ως ευτυχισμένα. Κράτησαν πολύ λίγο.

Σύντομα οι τέσσερις αδελφές του παντρεύτηκαν Γερμανούς ευγενείς και μετακόμισαν στη Γερμανία, η μητέρα του τοποθετήθηκε σε άσυλο καθώς είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, και ο πατέρας του μετακόμισε σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μόντε Κάρλο.

Ο Φίλιππος πέρασε αρκετό καρό χωρίς σταθερό σπίτι, φιλοξενούμενος από συγγενείς μέχρι που τον ανέλαβε ο αδελφός της μητέρας του Λόρδος Μάουντμπάτεν, ο οποίος πήρε τη θέση του πατέρα του και τον έφερε στην Αγγλία όπου φοίτησε στο κολλέγιο Γκόρντονστουν.

Αναμφίβολα τα παιδικά του χρόνια διαμόρφωσαν τον ανεξάρτητο χαρακτήρα και τη λιτή του στάση απέναντι στα πράγματα.

Μετά την αποφοίτησή του από το Γκόρντονστουν, το 1939, ο πρίγκιπας Φίλιππος κατατάχθηκε στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνέχισε να υπηρετεί στις Βρετανικές δυνάμεις. Πήρε μέρος και στην μάχη της Κρήτης. Είχε ήδη συναντήσει την πριγκίπισσα Ελισάβετ. Μια γνωριμία που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή του.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1934 στο γάμο της πριγκίπισσας Μαρίνας της Ελλάδας και του δούκα του Κεντ . Mέχρι το 1939 η Λίλιμπετ, όπως φώναζαν χαϊδευτικά την πριγκίπισσα οι γονείς της, ήταν τρελά ερωτευμένη με τον νεαρό Έλληνα πρίγκιπα. Ψηλός, ξανθός, αθλητικός, η βασίλισσα Ελισάβετ τον αποκαλούσε “Βίκινγκ”.

Άρχισαν να ανταλλάσσουν επιστολές, τα εμπόδια στη σχέση τους ωστόσο ήταν αρκετά. Ο Φίλιππος ήταν χριστιανός ορθόδοξος και προερχόταν από μια διαλυμένη οικογένεια. Ο πατέρας του παραλίγο να εκτελεστεί από την ελληνική κυβέρνηση. Η μητέρα του είχε περάσει χρόνια σε ψυχιατρεία και πλέον κυκλοφορούσε ντυμένη καλόγρια. Η βασιλική οικογένεια στην οποία ανήκε ήταν στην εξορία. Σαν να μην έφταναν αυτά, οι τρεις αδελφές του είχαν παντρευτεί Γερμανούς πρίγκιπες που συνεργάστηκαν με τους ναζί.

Οι γονείς της Ελισάβετ δε βιάζονταν επίσης καθόλου να την αποκαταστήσουν. Ο θείος του Φιλίππου, όμως, λόρδος Μαουντμπάτεν, με μεγάλους οικογενειακούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, είχε πάρει υπό την προστασία του τον Φίλιππο. Είχε βάλει στόχο να τον κάνει σύζυγο της μελλοντικής βασίλισσας. Προσβλέποντας μάλιστα στη μετονομασία του οίκου Windsor σε οίκο Mountbatten. Το πιο σημαντικό ήταν ότι για την Ελισάβετ ο Φίλιππος ήταν ο ένας και μοναδικός.

Ο βασιλιάς Γεώργιος, γνωρίζοντας πόσο δύσκολος θα ήταν ο ρόλος της βασίλισσας που θα αναλάμβανε στο μέλλον, ήθελε τουλάχιστον να της επιτρέψει να διαλέξει για σύντροφο εκείνον που αγαπούσε. Έτσι, στο τέλος ο Φίλιππος απαρνήθηκε τους ελληνικούς και δανέζικους τίτλους του. Ασπάστηκε τον αγγλικανισμό και στις 20 Νοεμβρίου του 1947 παντρεύτηκε τη μελλοντική βασίλισσα. For better or for worse.

Το ζευγάρι στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγο πριν το γάμο τους το 1947.

Ο βασιλικός γάμος, ο πρώτος μετά τον πόλεμο, σήμανε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την Αγγλία. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στους δρόμους για να δουν την πριγκίπισσα να φτάνει στο αβαείο του Γουεστμίνστερ με τη χρυσοποίκιλτη Irish Stage Coach συνοδευόμενη από το βασιλιά Γεώργιο.

Η τελετή μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο σε κοινό που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια παγκοσμίως. Το ζευγάρι έλαβε 2.500 δώρα από όλο τον κόσμο και δέχτηκε 10 χιλιάδες συγχαρητήρια τηλεγραφήματα.

Μετά το γάμο του το ζευγάρι πέρασε μερικά χρόνια στην Μάλτα λόγω των υποχρεώσεων του Φιλίππου με το Πολεμικό Ναυτικό. Ήταν ίσως τα πιο ξένοιαστα. Έπειτα από τον ξαφνικό θάνατο του βασιλιά Γεωργίου και την άνοδο της Ελισάβετ στο θρόνο, η σκιά του στέμματος έπεσε στην προσωπική ζωή του ζευγαριού.

O Φίλιππος με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Αλίκη το 1957.

Ο ιστορικός Δρ Piers Brendan παρουσιάζει τον Φίλιππο στα πρώτα χρόνια του έγγαμου βίου του ως έναν bon vivant. Συχνά διασκέδαζε με γυμνές χορεύτριες και αλκοόλ σε ιδιωτικά clubs του Soho συντροφιά με αστέρες όπως ο David Niven. ”Η βασίλισσα ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένη από αυτό ειδικά όταν ο πρίγκιπας επέστρεφε πιωμένος, μυρίζοντας πόρτο” αναφέρει… Υπήρξε όντως μια εποχή κρίσης στη σχέση της βασίλισσας και του Φίλιππου. Για κάποιους εντοπίζεται στη δεκαετία που χωρίζει τις γεννήσεις των δυο πρώτων παιδιών του ζεύγους και των δύο γιων που τα ακολούθησαν.

Φίλιππος και Ελισάβετ το 1951 με τα παιδιά τους Κάρολο και Άννα.

Ο ίδιος ο πρίγκιπας έχει πει χαριτολογώντας πως δε θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι εκτός ορίων. Από την εποχή του γάμου του και για το υπόλοιπο της ζωής του συνοδευόταν διαρκώς από έναν αστυνομικό. Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως η ανάγκη του Φίλιππου να έχει κοντά του όμορφες νέες γυναίκες δεν κρύβεται. Ακόμη και αν οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν αθώες.

Το 1997 με αφορμή τη χρυσή επέτειο των γάμων τους η βασίλισσα Ελισάβετ είχε μιλήσει με ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια για τον σύζυγό της. Η βασίλισσα εξήγησε πως όλα αυτά τα χρόνια ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν η δύναμη αλλά και το καταφύγιό της. Ο ίδιος ο Φίλιππος έχει εκμυστηρευθεί κατά καιρούς ότι ο μόνος του στόχος είναι να μην απογοητεύσει ποτέ τη βασίλισσα.

Για τη βασίλισσα ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι πάντα ο «βράχος της», ο μεγαλύτερος σύμμαχος και ο καλύτερος σύντροφος.

Μέχρι σήμερα ο Φίλιππος 99 και η Ελισάβετ 94 ετών, απολαμβάνουν ο ένας την συντροφιά του άλλου περισσότερο από οτιδήποτε. Όπως επίσης και την σημασία του να έχει ο καθένας τη δική του ζωή και ενδιαφέροντα. Ο Φίλιππος, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας έχει πλέον αποσυρθεί. Οι δυο τους όμως έχουν περάσει την καραντίνα μαζί και παραμένουν αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον 73 χρόνια μετά το γάμο τους. Όλες αυτές τις δεκαετίες συμπορεύονται παραμένοντας οι καλύτεροι σύμμαχοι και σύντροφοι μέχρι σήμερα.

Το πορτραίτο του Φίλιππου και της βασίλισσας Ελισάβετ με αφορμή τα 99α γενέθλια του πρίγκιπα.

Το τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα για τον πρίγκιπα Φίλιππο. Ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη και μια σειρά προβλημάτων υγείας έφεραν την απόσυρση του από κάθε βασιλικό καθήκον, ενώ την ίδια στιγμή τα σκάνδαλα του δευτερότοκου γιου του πρίγκιπα Άντριου και η εμπλοκή του στην υπόθεση Έπστιν , αλλά και το περιβόητο Megxit έφεραν σύννεφα πάνω από μια υποτιθέμενα ανέμελη συνταξιοδότηση.