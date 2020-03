Τζέιμς Μποντ: Αναβάλλεται παγκοσμίως η πρεμιέρα του, λόγω κορωνοϊού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜGM Universal και των παραγωγών του Bond , Michael G. Wilson και Barbara Broccoli, μετά από προσεκτική σκέψη και διεξοδική αξιολόγηση της παγκόσμιας θεατρικής αγοράς, η κυκλοφορία του NO TIME TO DIE θα αναβληθεί μέχρι το Νοέμβριο του 2020.

Ο νέος Τζειμς Μποντ θα κάνει πρεμιέρα στη Μεγάλη Βρετανία στις 12 Νοεμβρίου και στις ΗΠΑ στις 25 Νοεμβρίου 2020 ενώ θα ακολουθήσει ανακοίνωση και για τις άλλες χώρες.

Να σημειωθεί ότι νέος Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», το τραγούδι του οποίου που ερμηνεύει η Billie Eilish παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, θα έκανε πρεμιέρα τον ερχόμενο Απρίλιο.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020