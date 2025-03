Στο μικροσκόπιο η σχέση Κέιτ και Γουίλιαμ: Τι είπε η γλώσσα του σώματος στη νέα εμφάνιση του royal ζευγαριού;

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ είναι παντρεμένοι από το 2011 και φέτος τον Απρίλιο θα γιορτάσουν τα 14 χρόνια γάμου τους. Με την πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στη λειτουργία για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, όλοι μιλούν για τη σχέση του ζευγαριού.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η σύζυγός του Κέιτ, τη Δευτέρα 10 Μαρτίου συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, την πριγκίπισσα Άννα και άλλα μέλη της οικογένειας και παρακολούθησαν την ετήσια λειτουργία για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Westminster.

epaselect epa11953970 Britain's Catherine Princess of Wales departs the Commonwealth Service at Westminster Abbey in London, 10 March 2025. Commonwealth Day is an annual celebration observed by people all over the Commonwealth. The theme for Commonwealth Day 2025 is 'Together We Thrive'. EPA/NEIL HALL

Στη νέα κοινή εμφάνισή τους, που ήταν η δεύτερη για το 2025, η 43χρονη Κέιτ Μίντλετον και ο 42χρονος πρίγκιπας Γουίλιαμ, φάνηκαν πιο αγαπημένοι και -γιατί όχι; - πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Παρατηρώντας τη "γλώσσα" του σώματός τους, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ αντάλλαζαν πολλά στοργικά βλέμματα, γελούσαν μεταξύ τους, δείχνοντας ότι το χιούμορ παραμένει ένα δυνατό στοιχείο της σχέσης τους και αν και η περίσταση δεν το "σήκωνε", επιδίωκαν τη σωματική επαφή, όταν κάθισαν δίπλα δίπλα.

"Παραμένουν τόσο ερωτευμένοι και αγαπημένοι", "Είναι πλασμένοι ο ένας για τον άλλον", έγραφαν κάποια από τα σχόλια με αφορμή τη νέα εμφάνιση του βασιλικού ζευγαριού.

Αν μη τι άλλο, η περιπέτεια της υγείας της Κέιτ, τους ένωσε περισσότερο και η πριγκίπισσα της Ουαλίας και μητέρα του πρίγκιπα Τζωρτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις, φαίνεται ότι εκτίμησε το πόσο της στάθηκε ο σύζυγός της, Γουίλιαμ, στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής της, όπου μαχόταν με τον καρκίνο.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η Κέιτ επαίνεσε δημόσια τον σύζυγό της για τη στάση που υποψιαζόμασταν ότι κράτησε στη δύσκολη περιπέτειά της. "΄Ηταν καταπληκτικός", είπε η Κέιτ Μίντλετον σε γυναίκα που την πλησίασε και τη ρώτησε για το πώς της στάθηκε ο Γουίλιαμ.

Η Κέιτ έτσι, επιβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά μαζί στάθηκε ακλόνητος στο πλευρό της, στη δοκιμασία της, βάζοντας εκείνη και την οικογένειά του ως άμεση προτεραιότητα.

Πέρυσι, η πριγκίπισσα Κέιτ και ο βασιλιάς Κάρολος απουσίαζαν από την εκδήλωση της Ημέρας της Κοινοπολιτείας, καθώς και οι δύο διαγνώστηκαν με την ασθένεια του καρκίνου.

epa11953983 Britain’s William (L) and Catherine (R) the Prince and Princess of Wales depart the Commonwealth Service at Westminster Abbey in London, 10 March 2025. Commonwealth Day is an annual celebration observed by people all over the Commonwealth. The theme for Commonwealth Day 2025 is 'Together We Thrive'. EPA/NEIL HALL