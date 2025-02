Σε δημοπρασία ρούχα, κοσμήματα και πίνακες της ιέρειας της μόδας Άιρς Άπφελ

Όλα τα αντικείμενα προέρχονται από τη διάσημη κατοικία της στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη

Περισσότερα από 2.000 αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων ρούχων, κοσμημάτων, αξεσουάρ και ειδών εσωτερικής διακόσμησης της αείμνηστης ιέρειας της μόδας Άιρις Άπφελ θα πωληθούν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα από τον οίκο Doyle Auctioneers & Appraisers.

Η δημοπρασία, που έχει ως τίτλο το σήμα κατατεθέν σλόγκαν του μαξιμαλισμού «More is more and less is a bore» (Το περισσότερο είναι περισσότερο και το λιγότερο είναι βαρετό) θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του οίκου δημοπρασιών, Doyle New York στις 4 Μαρτίου και θα ακολουθήσει διαδικτυακή πώληση στις 5 Μαρτίου.

Πριν από την εκδήλωση, θα παρουσιαστούν ταυτόχρονες εκθέσεις των έργων τέχνης και των αντικειμένων της σε τέσσερις τοποθεσίες του Doyle στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ