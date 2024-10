Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στο Χόλιγουντ για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία του γιου του

Το 2017, ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση με μια «προσωπική απόφαση», όπως την αποκάλεσε

Το αριστερό μου πόδι (1989), Θα χυθεί αίμα (2007) και Λίνκολν (2012): με τις ερμηνείες του σε αυτές τις τρεις ταινίες, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έγινε ο μοναδικός ηθοποιός που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού τρεις φορές.

Ο Τζακ Νίκολσον έχει τον ίδιο αριθμό Όσκαρ, αλλά το ένα από αυτά – για την ταινία Σχέσεις Στοργής (1983) – είναι για τον καλύτερο Β’ ανδρικό ρόλο.

Όμως το 2017, σε ηλικία 60 ετών, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Η δήλωση, που έστειλε ο εκπρόσωπός του στο περιοδικό Variety, ήταν σύντομη και περιεκτική: «Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός. Είναι απεριόριστα ευγνώμων σε όλους τους συνεργάτες και το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια ιδιωτική απόφαση και ούτε ο ίδιος ούτε οι εκπρόσωποί του θα κάνουν οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο για το θέμα αυτό». Και μετά εξαφανίστηκε.

Αντίο συνταξιοδότηση

Τώρα το Variety ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη συνταξιοδότησή του. Ο Ιρλανδός ηθοποιός αποφάσισε να βρεθεί μπροστά από την κάμερα, τουλάχιστον άλλη μια φορά, για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που θα σκηνοθετήσει ο γιος του Ρόναν Ντέι Λιούις.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία, με τίτλο Anemore, είναι σε σενάριο του ηθοποιού και του γιου του και περιγράφεται ως μια εξερεύνηση των περίπλοκων σχέσεων μεταξύ γονέων, παιδιών και αδελφών, καθώς και της «δυναμικής των οικογενειακών δεσμών».

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις θα ηγηθεί του καστ μαζί με τους Σoν Μπιν, Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μποτόμλεϊ και Σαφία Όκλει-Γκριν. «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν λαμπρό εικαστικό καλλιτέχνη, τον Ρόναν, στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, μαζί με τον Ντάνιελ ως δημιουργικό συνεργάτη του», δήλωσε ο Πίτερ Κουγιάφσκι, πρόεδρος της Focus Films -που είναι παραγωγός της ταινίας, μαζί με την Plan B- σε ανακοίνωσή του.

Το σπίτι στην εξοχή

Το 1990, αφού πήρε το πρώτο του Όσκαρ για την ταινία «Το αριστερό μου πόδι», έκανε ένα διάλειμμα δύο ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου αγόρασε ένα ακίνητο σε μια μικρή πόλη στην κομητεία Γουίκλοου, γνωστή ως ο Κήπος της Ιρλανδίας.

Τα βουνά αυτής της περιοχής δεν είναι επίσης άγνωστα στον κινηματογράφο, καθώς αποτέλεσαν το σκηνικό για ταινίες όπως το Braveheart και ο Κόμης του Μόντε Κρίστο. Ακόμα και στο απόγειο της καριέρας του, η κύρια πατρίδα του Ντέι Λιούις ήταν το Γουίκλοου, παρά τις μακρόχρονες παραμονές του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τότε που μετακόμισε, διατήρησε έναν ισχυρό δεσμό με την τοπική κοινότητα.

Mε τη Ρεμπέκα Μίλερ

Η συναναστροφή με τους γείτονες

Ο ίδιος ο ηθοποιός το είπε αυτό όταν του δόθηκε το κλειδί της κομητείας το 2009 για τη συμμετοχή του σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. «Αυτό είναι το μέρος που με στηρίζει. Είναι ο τόπος όπου έχω φυτέψει τον εαυτό μου», δήλωσε ο Ντέι Λιούις, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε αυτή την τιμή, στην ευχαριστήρια ομιλία του.

«Είναι αυτό το μέρος στο οποίο επιστρέφω ως καταφύγιο, ένα μέρος όπου μπορώ να αποκαταστήσω τον εαυτό μου». Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι η ζωή στην κομητεία του έδωσε «την ελευθερία να μείνω σε αγρανάπαυση αν χρειαστεί».

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τους γείτονές του, οι οποίοι τον έβλεπαν περιστασιακά στο μπαρ του Roundwood Inn να απολαμβάνει μια πίντα Γκίνες. Σε δηλώσεις τους στην Irish Independent, τον περιέγραψαν ως «τζέντλεμαν». «Συνήθως όμως τον αφήνουμε στην ησυχία του, γι’ αυτό του αρέσει εδώ», συνόψισε ένας ντόπιος. «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πάντα σταματούσε να πει ένα γεια και να σου πει μια κουβέντα», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης ενός τοπικού καταστήματος. «Ερχόταν κατά καιρούς για μια εφημερίδα και άλλα τέτοια», αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου Justine’s. «Αλλά είναι πολύ κλειστός άνθρωπος».

Ο Ντέι Λιούις δεν ζει μόνος του στο Γουίκλοου- μοιράζεται τη ζωή του με τη σύζυγό του, τη σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο Ρεμπέκα Μίλερ, κόρη του θεατρικού συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ και της φωτογράφου Ίνγκε Μόρατ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996 και έχει δύο κοινά παιδιά, τον Ρόναν, 26 ετών, και τον Κάσελ Μπλέικ. Ο ηθοποιός είναι επίσης πατέρας του Γκάμπριελ Κέιν, καρπού της σχέσης του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Ιζαμπέλ Ατζανί, με την οποία ήταν μαζί από το 1989 έως το 1995.

Στα 67 του χρόνια, σήμερα, ο Ντέι Λιούις έχει κάνει λίγες δημόσιες εμφανίσεις, αλλά αυτές αφορούσαν πάντα είτε την οικογένειά του (το 2023 παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας She Came To Me, που σκηνοθέτησε η σύζυγός του) είτε φίλους του. Τον Ιανουάριο του 2024 παρακολούθησε το αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε στα βραβεία National Board of Review. «Ήμουν έφηβος όταν ανακάλυψα το έργο του Μάρτιν», δήλωσε.

«Με ένα δικό του φως, φώτιζε άγνωστους κόσμους που πάλλονταν από μια επικίνδυνη, ακαταμάχητη ενέργεια – κόσμους μυστηριώδεις για μένα και απόλυτα συναρπαστικούς».

Πηγή:in.gr - Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Photo: Wikimedia Commons