Απογοήτευση για τους θαυμαστές της JLo: Ακυρώνει συναυλίες ενώ οι φήμες για το γάμο της οργιάζουν

Με τις φήμες να οργιάζουν ότι γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ περνά κρίση η Λατίνα σταρ έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά καθώς ακύρωσε συναυλίες της στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της περιοδείας της This Is Me... Live, η πρώτη εδώ και πέντε χρόνια.

Την Παρασκευή (31/5), η υπεύθυνη εταιρία για τη διοργάνωση της περιοδείας Live Nation ανακοίνωσε την ακύρωση της καλοκαιρινής περιοδείας του 2024, λέγοντας: «Η Τζένιφερ παίρνει άδεια για να είναι με τα παιδιά της, την οικογένειά της και τους στενούς της φίλους».

Η τραγουδίστρια απευθύνθηκε στους θαυμαστές της μέσω του ενημερωτικού της δελτίου On the JLo, γράφοντας: «Είμαι εντελώς συντετριμμένη και συντετριμμένη που σας απογοήτευσα.

«Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό αν δεν αισθανόμουν ότι ήταν απολύτως απαραίτητο. «Σας υπόσχομαι ότι θα επανορθώσω και θα είμαστε όλοι μαζί ξανά. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά.»

Πέρα από τις εικασίες για το γάμο της με τον Άφλεκ πίσω από αυτή την απόφαση σύμφωνα με φήμες κρύβονται οι χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων.

Η περιοδεία ήταν αρχικά για την υποστήριξη του ένατου στούντιο άλμπουμ της This Is Me... Now και είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από το Ορλάντο της Φλόριντα στις 26 Ιουνίου.

Η περιοδεία επρόκειτο να είναι η πρώτη της μετά από πέντε χρόνια, ενώ το άλμπουμ είναι το πρώτο της σόλο άλμπουμ μετά από μια δεκαετία.

«This Is Me... Now» κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, 20 χρόνια μετά το επιτυχημένο άλμπουμ της, »This Is Me... Then».

Η Live Nation διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι θα τους επιστραφεί αυτόματα το αντίτιμο.

Πηγή: cnn.gr