Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση από διάσημο Γάλλο σκηνοθέτη

Στην βιογραφία της με τίτλο «Libre» (Ελεύθερη), η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα αποκαλύπτει πως διάσημος Γάλλος σκηνοθέτης αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Στη Γαλλία, που ζει μόνιμα, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα είναι διάσημη ως πρώην τοπ μόντελ με καριέρα ηθοποιού και επιχειρηματία στον τομέα των καλλυντικών, ενώ η ίδια την περίοδο που ήταν παντρεμένη με τον Κριστιάν Καρεμπέ, πρώην ποδοσφαιριστή της εθνικής Γαλλίας και του Ολυμπιακού, είχε ζήσει και στην Ελλάδα.

«Όταν βάζω τις λέξεις πάνω στο χαρτί, είναι μια απελευθέρωση. Πρέπει να βγάλεις προς τα έξω αυτά που έχεις μέσα σου. Είναι η ιστορία μου, που την έγραψα για την κόρη μου. Χωρίς φίλτρα. Συνάντησα έναν σκηνοθέτη για μια ταινία. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ξέχασα ποιος ήταν. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Ήταν μια απόπειρα... (βιασμού) Δεν προχώρησε μέχρι το τέλος γιατί υπερασπίστηκα τον εαυτό μου», διηγήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου η 52χρονη Αντριάνα Σκλεναρίκοβα.

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: «Άφησα αυτή την ιστορία στην άκρη, γεγονός για το οποίο σήμερα μετανιώνω»

Ο σκηνοθέτης που είχε, ήδη, πολλές ταινίες στο ενεργητικό του, σύμφωνα με το πρώην μοντέλο, την υποδέχθηκε στην οικία του με χαμόγελο για να μιλήσουν για δουλειά. Αφού συζήτησαν για το σενάριο, εκείνος σηκώθηκε όρθιος και την πλησίασε για να την αγκαλιάσει δια της βίας. «Έπεσε ξαφνικά πάνω μου, με αγκάλιασε βίαια. Ένιωσα το σάλιο του στο πρόσωπό μου και στο στήθος μου. Τον έσπρωξα με δύναμη, σοκαρισμένη που τόλμησε να μου επιτεθεί. Ήμουν 30, 35 ετών, αυτό που έκανε το βρήκα αηδιαστικό και έφυγα. Άφησα αυτή την ιστορία στην άκρη, γεγονός για το οποίο σήμερα μετανιώνω. Αντιστάθηκα, το άφησα στην άκρη, έκανα ένα ντους. Δεν προχώρησε, όμως, σήμερα λέω στον εαυτό μου πως αυτό ήταν, ήδη, μια σοβαρή πράξη. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε κανέναν. Ένα "αρπακτικό" κυκλοφορεί ελεύθερο», δήλωσε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα.

Η ίδια, αποκάλυψε πως τρεις εβδομάδες μετά το συμβάν συνάντησε τον σκηνοθέτη σε εστιατόριο. Συνοδευόταν από τον τότε σύζυγό της, Κριστιάν Καρεμπέ. «Είχε το θράσος να έρθει και να μου πει "καλημέρα" με ένα μεγάλο χαμόγελο. Δεν είχα μιλήσει για το συμβάν στον σύζυγο με τον οποίο ήμουν παντρεμένη εκείνη την εποχή. Ένιωσα πως μου είχε κάνει κακό και εγώ τον κάλυψα για ακόμα μία φορά», τόνισε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα και πρόσθεσε πως ήθελε να καταθέσει στο βιβλίο της την εμπειρία της για χάρη της κόρης της και για: «όλα τα νέα κορίτσια που θα μπορούσε να βρεθούν στην ίδια κατάσταση και δεν έχουν απαραίτητα ένα χαρακτήρα όπως τον δικό μου, ευτυχώς που δημιουργήθηκε το #MeToo».

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα υποστήριξε πως στάθηκε γενικά τυχερή στην πορεία της καριέρας της καθώς, εκτός από την σεξουαλική επίθεση που είχε δεχθεί από τον διάσημο Γάλλο σκηνοθέτη, η καριέρα της υπήρξε «ήρεμη» χωρίς άλλα παρόμοια προβλήματα. Στην ίδια συνέντευξη το πρώην μοντέλο με καταγωγή από την Σλοβακία μίλησε και για την άσχημη συμπεριφορά του πατέρα της προς εκείνη όταν ήταν παιδί. «Είχα την εντύπωση πως δεν υπήρχα και πως δεν θα έπρεπε να υπάρχω», δήλωσε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα και αποκάλυψε πως ο πατέρας της, τής έκανε ταπεινωτικές και αισχρές παρατηρήσεις.

Το who is who της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα - Καρεμπέ (στη Γαλλία κάνει καριέρα με το επίθετο του πρώτου συζύγου της) γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1971 στο Μπρένζο της Σλοβακίας (Τσεχοσλοβακία ακόμα εκείνη την εποχή). Το 1994 ενώ σπούδαζε ιατρική στην Πράγα η διάκριση σε έναν διαγωνισμό μοντέλων της άλλαξε τη ζωή. Το 1998 ξεκίνησε η καριέρα της ως μοντέλο για την εταιρεία Wonderbra. Στις ΗΠΑ εργάστηκε ως μοντέλο της Victoria Secret. Το 2008 πήρε ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Έκτοτε, έχει παίξει και σε άλλες ταινίες, σε τηλεταινίες και σε σίριαλ.

Το 1998 παντρεύτηκε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κριστιάν Καρεμπέ. Το διάσημο ζευγάρι χώρισε το 2011 ενώ το διαζύγιο εκδόθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2012. Το 2014 η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα παντρεύτηκε στο Μονακό τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν. Το 2018 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Νίνα. Τον Δεκέμβριο του 2022 το πρώην τοπ μόντελ ανακοίνωσε πως παίρνει διαζύγιο και από τον δεύτερο σύζυγό της. Τον περασμένο Απρίλιο σε συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό Tele Star η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα δήλωσε πως υπάρχει στη ζωή της ένας νέος σύντροφος αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Εκτός από το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο Libre, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα έχει γράψει το βιβλίο με συνταγές μαγειρικής «Ma Cuisine Gourmande sans grossir» (η μαγειρική μου για καλοφαγάδες χωρίς να πάρετε βάρος) και το «Je viens d'un pays qui n'existe plus» (κατάγομαι από μια χώρα που δεν υπάρχει πια).

Πηγή: lifo.gr