Eurovision: Πού βρίσκεται σήμερα η Κοντσίτα Βουρστ, που κέρδισε τον διαγωνισμό το 2014

Πριν από μια δεκαετία έγραψε ιστορία με το «Rise Like A Phoenix» και ενδυνάμωσε τη φωνή των queer ατόμων παγκοσμίως

Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που η Κοντσίτα Βουρστ έγραψε ιστορία στη σκηνή της Eurovision κερδίζοντας το 2014 με το «Rise Like A Phoenix» εκπροσωπώντας την Αυστρία.

Η εμβληματική drag εμφάνισή της έμεινε ανεξίτηλη στο χρονικό του διαγωνισμού και φαίνεται ότι το μήνυμά της για ανεκτικότητα, ισότητα και συμπερίληψη έχει ισχυροποιηθεί από τότε.

Κοιτάζοντας πίσω, ο Τόμας Νόιγουιρθ, δηλαδή το πραγματικό πρόσωπο πίσω από την drag περσόνα της Κοντσίτα Βουρστ, μίλησε στον παρουσιαστή του Official Eurovision Song Contest Podcast, Στιβ Χόλντεν, σε μια ειδική ζωντανή ηχογράφηση στο Λονδίνο το 2024.

«Είχα αυτή τη φαντασίωση για όλη μου τη ζωή ως queer παιδί», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια. «Κάθε βούρτσα μαλλιών ήταν ένα μικρόφωνο... Κάθε ομάδα ανθρώπων ήταν ένα κοινό, είτε το ήθελαν είτε όχι. Και πάντα είχα αυτή τη φαντασίωση ότι ήμουν σε μια ταινία σε αργή κίνηση και έβρισκα το φως μου, και τότε ξαφνικά έγινε πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Όταν η Κοντσίτα πλησίαζε στο τελευταίο ρεφρέν του «Rise Like A Phoenix» στην αρένα της Κοπεγχάγης, το κοινό ξεσηκώθηκε. Ήταν τόσο δυνατό, που μπορούσε να το ακούσει παρά τα ακουστικά της.

Από τότε που κέρδισε τον διαγωνισμό πριν μια δεκαετία, η Κοντσίτα ταξίδεψε το νικητήριο τραγούδι της σε όλο τον κόσμο - στις σκηνές των φεστιβάλ Pride, στην Όπερα του Σίδνεϊ και στην Τελετή Έναρξης του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ, όπου εναέριοι χορευτές ντυμένοι φοίνικες πέταξαν πάνω από την πόλη ενώ η φωνή της Κοντσίτα υψωνόταν.

Η νίκη της την οδήγησε σε μονοπάτια που δεν μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί: έγινε μοντέλο πασαρέλας, κυκλοφόρησε άλμπουμ, παρουσίασε τηλεοπτικές εκπομπές και έγραψε ένα βιβλίο. Εμφανίστηκε ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Ηνωμένα Έθνη, εκφωνώντας λόγους περί ανεκτικότητας και σεβασμού και δίνοντας φωνή στους άλαλους.

Το 2019, η Κοντσίτα ανήκε στην κριτική επιτροπή του ριάλιτι διαγωνισμού drag, «Queen of Drags», μαζί με τη Χάιντι Κλουμ και τον Μπιλ Κάουλιτζ. Όταν το 2020 κυκλοφόρησε η ταινία του Netflix, « Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga», η Κοντσίτα σε έναν cameo ρόλο εκτέλεσε και πάλι την περίφημη σκηνή. Μια δεκαετία μετά τη νίκη της στη Eurovision, το γιορτάζει κυκλοφορώντας ένα νέο single, το «Any Day From Now On».

«Πάντα ήθελα να είμαι κάπως σταρ και να ζω τη ζωή μου με δημιουργικό τρόπο και μετά ήρθε αυτή η νίκη και αρχίζεις κατά κάποιο τρόπο να το πιστεύεις, αρχίζεις να πιστεύεις στον εαυτό σου και μετά παίρνεις μια θέση στο τραπέζι», δήλωσε η Κοντσίτα.

Όμως, η λάμψη της φήμης και της επιτυχίας έκρυβε και τις σκοτεινές πλευρές της. Το 2018, η Κοντσίτα αποκάλυψε ότι είναι θετική στον ιό HIV, ωστόσο ήταν ο ιός ήταν μη ανιχνεύσιμος (και άρα όχι μολυσματικός) για αρκετά χρόνια. Έγραψε μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram ότι αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αυτήν την πολύ προσωπική εξομολόγηση λόγω των επίμονων απειλών από έναν πρώην σύντροφό της ότι θα αποκάλυπτε δημόσια την κατάσταση της υγείας της.

Η Κοντσίτα αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε φάρο ελπίδας για κοινωνική πρόοδο για τα queer άτομα παγκοσμίως. Στα βήματά της πορεύτηκαν πολλοί καλλιτέχνες που θέλησαν να συνεχίσουν να διαδίδουν το μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας, το οποίο εισάκουε και αγκάλιαζε πάντα η Eurovision και το κοινό της. Φέτος, ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι ο Nemo, ο Ελβετός non - binary τραγουδιστής που βρίσκει τον εαυτό του στην κορυφή των προγνωστικών.

Σήμερα, η Κοντσίτα συνεχίζει να γράφει τη δική της μουσική, παρουσιάζει την τηλεοπτική εκπομπή της «Music Impossible: Mein Song, Dein Sound!» στο γερμανικό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF και επικεντρώνεται στη δική της πλατφόρμα streaming video-on-demand WURSTTV.com. Επίσης, θα πραγματοποιήσει μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση στο «London Eurovision Party» τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για τον μουσικό διαγωνισμό του Ηνωμένου Βασίλειου.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν πριν μερικές ημέρες, όταν η Μαρίνα Σάττι της έδειξε πώς να κουνάει το μαντήλι. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια απαθανατίστηκε να δείχνει στην Κοντσίτα που επίσης βρίσκεται στη Σουηδία για τη φετινή Eurovision, πώς να κουνάει το μαντήλι, σε μία κίνηση που υπάρχει στο χορευτικό της ελληνικής αποστολής με το «Ζάρι». Οι δυο τους στάθηκαν η μία δίπλα στην άλλη και στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να διασκεδάζουν και να χαμογελούν.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: protothema.gr