Σελίν Ντιόν: «Τίποτα δεν θα με σταματήσει» - Η μεγάλη σταρ μιλάει για τη σοβαρή ασθένειά της

Μιλώντας στη Vogue France σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η καναδικής καταγωγής τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν είπε ότι ήταν, «καλά και δεν το βάζει κάτω», προσθέτοντας: «Είναι σκληρή δουλειά να είσαι καλά».

Η νικήτρια Grammy παραδέχτηκε ότι ελπίζει σε μια «θαυματουργή» θεραπεία για την πάθηση που έχει επηρεάσει το τραγούδι και την καθημερινή της ζωή, αλλά είπε ότι εργάζεται για να αποδεχτεί την κατάσταση.

Το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου (SPS) είναι μια σπάνια νευρολογική πάθηση που χαρακτηρίζεται από μυϊκή ακαμψία και σπασμούς, αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ήχος και φώτα και συναισθηματική δυσφορία που μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς σπασμούς, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών Διαταραχών και Εγκεφαλικού.

Η Ντιόν ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι θα έπαιρνε άδεια από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να επικεντρωθεί στην υγεία της αφού αποκάλυψε τη διάγνωσή της. Έκτοτε σταμάτησε τις περιοδείες και τις ζωντανές εμφανίσεις.

Στη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι αφιερώνει πέντε ημέρες την εβδομάδα σε «αθλητική, σωματική και φωνητική θεραπεία».

«Δουλεύω τα δάχτυλα των ποδιών μου, τα γόνατά μου, τις γάμπες μου, τα δάχτυλά μου, το τραγούδι μου, τη φωνή μου… Πρέπει να μάθω να ζω με αυτό τώρα και να σταματήσω να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Στην αρχή ρωτούσα τον εαυτό μου: «Γιατί εγώ; Πως έγινε αυτό; Τι έχω κάνει; Είναι δικό μου λάθος;».

Αλλά με τον καιρό, η στάση της άλλαξε.

«Η ζωή δεν σου δίνει απαντήσεις. «Απλώς πρέπει να το ζήσεις», είπε.

«Έχω αυτή την ασθένεια για κάποιο άγνωστο λόγο. Όπως το βλέπω, έχω δύο επιλογές. Είτε προπονούμαι σαν αθλήτρια και δουλεύω πολύ σκληρά, είτε σβήνω και τελειώνει, μένω σπίτι, ακούω τα τραγούδια μου, στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη μου και τραγουδάω στον εαυτό μου. Επέλεξα να συνεργαστώ με όλο μου το σώμα και την ψυχή, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με μια ιατρική ομάδα. Θέλω να είμαι η καλύτερη που μπορώ. Στόχος μου είναι να δω ξανά τον Πύργο του Άιφελ».

Είναι η αγάπη των πιο κοντινών της και των θαυμαστών της, καθώς και η κορυφαία ιατρική φροντίδα, που την έχουν βοηθήσει περισσότερο, είπε.

«Οι άνθρωποι που υποφέρουν από SPS μπορεί να μην είναι αρκετά τυχεροί ή να έχουν τα μέσα για να έχουν καλούς γιατρούς και καλές θεραπείες. Έχω αυτά τα μέσα, και αυτό είναι ένα δώρο. Επιπλέον, έχω αυτή τη δύναμη μέσα μου. Ξέρω ότι τίποτα δεν πρόκειται να με σταματήσει».

Η Σελίν Ντιόν δεν μπορεί να υποσχεθεί στους θαυμαστές ότι θα επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις - ωστόσο δεν απέκλεισε την προοπτική.

Είπε στη Vogue France: «Όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορώ να σταθώ εδώ και να σου πω: «Ναι, σε τέσσερις μήνες». Δεν ξέρω… Θα μου πει το σώμα μου.

«Από την άλλη, δεν θέλω απλώς να περιμένω. Είναι ηθικά δύσκολο να ζεις από μέρα σε μέρα. Είναι δύσκολο, δουλεύω πολύ σκληρά και το αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν θα σταματήσει ποτέ, και αυτό είναι η θέληση. Είναι το πάθος. Είναι το όνειρο. Είναι η αποφασιστικότητα».

Ένα επερχόμενο ντοκιμαντέρ με τίτλο «I Am: Celine Dion» πρόκειται να μεταδοθεί στο Prime Video αργότερα φέτος. Σύμφωνα με μια επίσημη περίληψη, η ταινία «αιχμαλωτίζει περισσότερο από ένα χρόνο γυρισμάτων καθώς η θρυλική τραγουδίστρια ταξιδεύει για να ζήσει μια ανοιχτή και αυθεντική ζωή εν μέσω ασθένειας».

Πηγή: cnn.gr