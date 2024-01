Πέθανε ο ηθοποιός του Star Trek Gary Graham

Ο ηθοποιός πέθανε στα 73 του χρόνια

Ο ηθοποιός Gary Graham, διάσημος για τον ρόλο του στο Star Trek: Enterprise, πέθανε στα 73 του χρόνια.

Ο αστέρας του Alien Nation, Gary Graham, πέθανε τη Δευτέρα από καρδιακή ανακοπή στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε η επί 25 χρόνια σύζυγός του Becky Graham στο Hollywood Reporter.

Η πρώην σύζυγος του βετεράνου της τηλεόρασης Susan Lavelle δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνοντας επίσης την είδηση του θανάτου του Gary Graham.

H Susan, που γνώρισε τον Gary Graham όταν ήταν 20 ετών πριν παντρευτούν και αποκτήσουν παιδί, τον περιέγραψε ως αστείο, ευγενικό και καταπληκτικό ηθοποιό.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι ο Gary Graham, ο πρώην σύζυγός μου, εκπληκτικός ηθοποιός και πατέρας του πανέμορφου παιδιού μας, Haylee Graham, πέθανε σήμερα. Είμαστε συντετριμμένοι, ειδικά η κόρη μας Haley. Η σύζυγός του Becky ήταν στο πλευρό του», έγραψε χαρακτηριστικά η Susan Lavelle.

Η πρώην σύζυγός του αναφέρθηκε και στο πώς γνωρίστηκαν πριν περιγράψει την προσωπικότητά του.

Το συγκινητικό αντίο στον Gary Graham

«Γνώρισα τον Gary όταν ήμουν μόλις 20 ετών και ήταν συμπρωταγωνιστής μου στην τηλεοπτική σειρά Alien Nation, ενώ είχε ήδη παίξει σε ταινίες όπως το All The Right Moves με τον Tom Cruise. Φυσικά ο Gary έχει πολλά περισσότερα credits. Ο Gary είχε αστείο, σαρκαστικό χιούμορ αλλά και ευγενικό, αγωνιζόταν για αυτό που πίστευε, ήταν πιστός Χριστιανός και ήταν τόσο περήφανος για την κόρη του Haylee».

«Αυτό συνέβη ξαφνικά, γι’ αυτό παρακαλούμε προσευχηθείτε για την κόρη μας, καθώς περνάει μέσα από αυτό που λέγεται θλίψη. Πέταξε ψηλά στον ουρανό Gary. Σε ευχαριστώ για το ταξίδι μας και για τα δώρα που μου άφησες στην υποκριτική, την αγάπη μου για τα άλογα και πάνω απ’ όλα για την κόρη μας».

