Όταν και ο Μπάιντεν φόρεσε την γραβάτα με την ελληνική σημαία που έβαλε ο Κάρολος

Η γραβάτα του οίκου «Pagoni» έφτασε για πρώτη φορά στα χέρια του Αμερικανού προέδρου το 2017 σε μια συνάντηση με τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών - Την φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος για να υποδεχθεί στο Λονδίνο τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας.

Γραβάτα με την ελληνική σημαία από την συλλογή του διάσημου οίκου γραβατών και ανδρικών αξεσουάρ «Pagoni», επέλεξε να φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος, κατά την διάρκεια της υποδοχής του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιον Σουκ Γιεόλ στο Λονδίνο.

Την συγκεκριμένη γραβάτα ο διάδοχος της βασίλισσας Ελισάβετ με τις ελληνικές ρίζες, είχε επιλέξει να την φορέσει και στο ταξίδι του στην Κένυα πριν από λίγες εβδομάδες. Όπως αναφέρει στο protothema.gr η Όλια Παγώνη την ίδια γραβάτα έχει στην συλλογή του από το 2017 και ο πρόεδρος της Αμερικής Τζο Μπάιντεν: «Όπως είδα και στις φωτογραφίες μιλάμε για την ίδια γραβάτα. Τώρα πως έφτασε στα χέρια του βασιλιά Καρόλου δεν το γνωρίζω. Ίσως κάποιο δικό του άτομο για λογαριασμό του να ήρθε και να την αγόρασε από τα καταστήματα μας ή να του την έκαναν δώρο».

O βασιλιάς Κάρολος με την γραβάτα με την ελληνική σημαία

Την γραβάτα με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ελληνικής σημαίας είχε φορέσει και ο Τζο Μπάιντεν το 2022 τιμώντας έτσι τον Έλληνα Πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τον επισκέφτηκε στον Λευκό Οίκο.

Η ιστορία της συγκεκριμένης γραβάτας έχει τις ρίζες της όμως στο 2017 όταν Τζο Μπάιντεν ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τότε είχε ανταλλάξει γραβάτες με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ σε συνάντηση που είχαν σε ημερίδα για το περιβάλλον στην Αθήνα, στο περιθώριο της πρώτης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του οργανισμού Concordia.

Σε τηλεγράφημά του τότε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε: «Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ όπου αντάλλαξαν τις γραβάτες τους, φωτογραφίζονται κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο περιθώριο της πρώτης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του οργανισμού Concordia που πραγματοποιείται στην Αθήνα, με θέμα το περιβάλλον, την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Η ανταλλαγή. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο ⁦@POTUS⁩. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία. Να προσθέσω ότι η γραβάτα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ του οίκου PAGONI. pic.twitter.com/wj4IU12k22 — Terens Quick (@TerensQuick) May 16, 2022

Στην στιγμή είχε αναφερθεί με post στο twitter ο Τέρενς Κουίκ λίγες ώρες μετά την συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Συγκεκριμένα είχε αναρτήσει δυο φωτογραφίες από την ώρα της ανταλλαγής με το εξής μήνυμα

Όπως έγραψε: «Η ανταλλαγή. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο ⁦Potus. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία. Να προσθέσω ότι η γραβάτα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ του οίκου PAGONI».

