Το πιάνο, οι χειρόγραφοι στίχοι και εκατοντάδες αντικείμενα του Φρέντι Μέρκιουρι στο σφυρί - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Oι θαυμαστές του Φρέντι Μέρκιουρι έχουν από σήμερα τη δυνατότητα να μπουν σε ένα σχεδόν πανομοιότυπο αντίγραφο του σπιτιού του στο Λονδίνο, όπου για ένα μήνα θα εκτίθενται πάνω από 1.000 αντικείμενα του τραγουδιστή.

Πρόκειται για σπάνια αντικείμενα, όπως χειρόγραφα με στίχους των τραγουδιών του, έργα τέχνης και συλλεκτικά είδη από το σπίτι του θρυλικού τραγουδιστή των Queen, στο Γκάρντεν Λοτζ του Λονδίνου, τα οποία φυλάσσονταν από τη στενή φίλη του, τη Μαίρη Όστιν, μετά τον θάνατό του, όπως γράφει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής των Queen πέθανε το 1991 από πνευμονία σχετιζόμενη με το AIDS από το οποίο έπασχε.

Αντίγραφο της βιβλιοθήκης του Φρέντι Μέρκιουρι, με πολλά προσωπικά του αντικείμενα, που δημιουργήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του οίκου Sotheby'sAP Photo/Kirsty Wigglesworth

Τα αντικείμενα θα εκτίθενται για πρώτη φορά έως τις 5 Σεπτεμβρίου στον οίκο Sotheby’s και στη συνέχεια θα δημοπρατηθούν, σε τιμές που κυμαίνονται από 40 λίρες μέχρι εκατομμύρια.

«Μετατρέψαμε τον χώρο ώστε να δώσουμε μια αίσθηση του πώς ήταν να ζεις στο σπίτι αυτό με τον Φρέντι», είπε ο Ντέιβιντ ΜακΝτόναλντ, ο επικεφαλής πωλήσεων του οίκου στο Λονδίνο. Και πρόσθεσε πως «αν έμπαινε εκείνος μέσα, θα αναγνώριζε αμέσως κάποιους από τους χώρους που δημιουργήσαμε».

Ανάμεσε στα αντικείμενα που θα πουληθούν είναι το στέμμα και ο μανδύας που φόρεσε ο Φρέντι Μέρκιουρι στο φινάλε κάθε συναυλίας στην τελευταία περιοδεία του με τους Queen, το 1986, η τιμή των οποίων υπολογίζεται στις 60-80.000 λίρες.

Κοστούμια που φορούσε επί σκηνής ο Φρέντι Μέρκιουρι εκτίθενται κάτω από τη συλλογή με τα κιμονό τουAP Photo/Kirsty Wigglesworth

Υπάρχουν επίσης μια ασημένια χτένα μουστακιού από το κοσμηματοπωλείο Tiffany στις 400-600 λίρες και χειρόγραφοι στίχοι των τραγουδιών «We are the champions» στις 200-300.000 λίρες και «Killer Queen» στις 50-70.000 λίρες. Αλλά και 15 σελίδες σημειώσεων πάνω στο επικό «Bohemian Rhapsody» του 1975, που φανερώνουν ότι ο αρχικός τίτλος του ήταν «Mongolian Rhapsody».

O «σταρ» της δημοπρασίας

Στο επίκεντρο της δημοπρασίας είναι το αγαπημένο, μαύρο πιάνο Yamaha του Φρέντι Μέρκιουρι, στο οποίο συνέθεσε το «Bohemian Rhapsody» και άλλα κλασικά τραγούδια. Εκτιμάται ότι η τιμή του θα κυμανθεί στα 2-3 εκατομμύρια λίρες.

Το Yamaha Grand Piano του Φρέντι Μέρκιουρι

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

«Ήταν προέκταση του εαυτού του, το όχημα δημιουργικότητάς του», είπε η Μαίρη Όστιν για το πιάνο. «Δεν κάπνιζε ποτέ στο πιάνο, ούτε ακουμπούσε ποτήρια επάνω του και φρόντιζε να μην το κάνει και κανείς άλλος. Το πιάνο ήταν πάντα πεντακάθαρο», πρόσθεσε.

Πηγή: cnn.gr