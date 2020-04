One World Together At Home: Το αστρονομικό ποσό που συγκεντρώθηκε για τον κορωνοϊό

0 SHARES Share Tweet Linkedin

One World Together At Home: Το αστρονομικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τη μεγάλη συναυλία για τον κορωνοϊό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη συναυλία «One World: Together At Home», που σκοπό είχε να υμνήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές εν μέσω της πανδημίας.

Η τεράστια συναυλία που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και του Global Citizen, αλλά και με τη συνδρομή της Lady Gaga, κατάφερε να συγκεντρώσει 128 εκατομμύρια δολάρια με τα 55.1 εκατ. να πηγαίνουν στο ταμείο αλληλεγγύης του ΠΟΥ και τα 72.8 εκατ. να διατίθενται σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

Τα χρήματα από τη συναυλία που είχε διάρκεια περίπου 8 ωρών, θα διατεθούν για τη στήριξη συστημάτων υγείας και εργαζομένων στους τομείς αυτούς, αλλά και στις έρευνες για το εμβόλιο της Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) και UNICEF.

Σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής συμμετείχαν στο σπουδαίο γεγονός, μεταξύ των οποίων, οι Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Chris Martin, Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, John Legend, Lady Gaga, , Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Rolling Stones, Stevie Wonder.