ΟΗΕ: Σημαντικές αλλαγές στην διακίνηση κοκαΐνης στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, 275 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποίησαν παράνομα ναρκωτικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ πάνω από 36 εκατομμύρια υπέφεραν από διαταραχές εξαιτίας της χρήσης.

Ένα από τα ανησυχητικά ευρήματα ήταν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού κοκαΐνης στην Ευρώπη έχουν αλλάξει σημαντικά, γεγονός που ρίχνει τις τιμές και αυξάνει την ποιότητα, αυξάνοντας όμως δυνητικά και το το επίπεδο της βλάβης που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση του ναρκωτικού.

Η αύξηση της ”δημοφιλίας” της κοκαϊνης είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια και φαίνεται και από τον αριθμό ψευδωνύμων που τις αποδίδονται διεθνώς όπως: blow, bump, blanca, C, Big C, coke, dust, flake, icing, line, nose candy, pearl, rail, snow, sneeze, sleigh ride, snow white, sniff, speedball, toot and white rock.

Το UNODC αναφέρει ότι υπήρχαν 20 εκατομμύρια χρήστες κοκαΐνης σε όλο τον κόσμο το 2019 και ότι η παγκόσμια ποσότητα του κατασχεθέντος ναρκωτικού έφτασε σε ρεκόρ ύψους 1.436 τόνων, 9,6% υψηλότερο από το 2018.