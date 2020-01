Οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία BAFTA

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφίοτητες των φετινών BAFTA, με το «Joker» του Τοντ Φίλιπς να συγκεντρώνει τις περισσότερες, 11, και «Ο Ιρλανδός» και το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» να ακολουθούν με 10. Το βρετανικό «1917» που θριάμβευσε στις Χρυσές Σφαίρες συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες, ενώ 6 συγκέντρωσε και το outsider «Jojo Rabbit» του Τάικα Γουαϊτίτι. Τα φετινά BAFTA θα απονεμηθούν στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο στις 2 Φεβρουαρίου 2020.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία

1917

Ο Ιρλανδός

Joker

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Παράσιτα

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

1917

Δυστυχώς Απουσιάζατε

Οι Δύο Πάπες

Bait

Rocketman

For Sama

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

Bait (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

For Sama (Γουάαντ Αλ-Κατεάμπ, Σκηνοθέτης/Παραγωγός, Εντουαρντ Βατς, Σκηνοθέτης)

Maiden (Αλεξ Χολμς, Σκηνοθέτης)

Only You (Χάρι Γούτλιφ, Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης)

Retablo (Αλβάρο Ντελγκάδο – Απαρίθιο, Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης)

Ξενόγλωσση Ταινία

The Farewell

For Sama

Πόνος και Δόξα

Παράσιτα

Το Πορτρέτο μιας Γυναίκας που Φλέγεται

Ντοκιμαντέρ

American Factory

Apollo 11

Μαραντόνα

For Sama

The Great Hack

Animation

Frozen 2

Klaus

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

Σκηνοθεσία

Σαμ Μέντες, 1917

Μάρτιν Σκορσέζε, Ο Ιρλανδός

Τοντ Φίλιπς, Joker

Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Μπονγκ Τζουν-χο, Παράσιτα

Πρωτότυπο Σενάριο

Booksmart, Σουζάνα Φόγκελ, Εμιλι Χάλπερν, Σάρα Χάσκινς, Κέιτι Σίλμπερμαν

Στα Μαχαίρια, Ράιαν Τζόνσον

Ιστορία Γάμου, Νόα Μπόμπακ

Κάποτε στο… Χόλιγουντ, Κουέντιν Ταραντίνο

Παράσιτα, Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο

Διασκευασμένο Σενάριο

Ο Ιρλανδός, Στίβεν Ζέιλιαν

Jojo Rabbit, Τάικα Γουατίτι

Joker, Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ

Little Women, Γκρέτα Γκέργουιγκ

Οι Δύο Πάπες, Αντονι Μακκάρτεν

A’ Ανδρικός Ρόλος

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Χοακίν Φίνιξ, Joker

Ανταμ Ντράιβερ, Ιστορία Γάμου

Τάρον Εγκερτον, Rocketman

Τζόναθαν Πράις, Οι Δύο Πάπες

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, Wild Rose

Σκάρλετ Τζοχάνσον, Ιστορία Γάμου

Σέρσα Ρόναν, Μικρές Κυρίες

Σαρλίζ Θερόν, Βόμβα

Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζούντι

B’ Ανδρικός Ρόλος

Αλ Πατσίνο, Ο Ιρλανδός

Τζο Πέσι, Ο Ιρλανδός

Τομ Χανκς, A Beautiful Day in the Neighborhood

Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Αντονι Χόπκινς, Οι Δύο Πάπες

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν, Ιστορία Γάμου

Σκάρλετ Τζοχάνσον, Jojo Rabbit

Φλόρενς Που, Μικρές Κυρίες

Μάργκο Ρόμπι, Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Μάργκο Ρόμπι, Βόμβα

Μουσική

1917, Τόμας Νιούμαν

Jojo Rabbit, Μάικλ Τσιακίνο

Joker, Χίλντουρ Γκουνταντότιρ

Little Women, Αλεξάντρ Ντεσπλά

Star Wars: The Rise Of Skywalker, Τζον Γουίλιαμς

Κάστινγκ

Joker, Σάινα Μάρκοβιτζ

Ιστορία Γάμου, Ντάγκλας Αϊμπελ, Φρανσίν Μέισλερ

Κάποτε στο.. Χόλιγουντ, Βικτόρια Τόμας

The Personal History Of David Copperfield, Σάρα Κρόου

The Two Popes, Νίνα Γκολντ

Φωτογραφία

1917, Ρότζερ Ντίκινς

Ο Ιρλανδρός, Ροντρίγκο Πριέτο

Joker, Λόρενς Σερ

Le Mans ’66, Φαίδωνας Παπαμιχαήλ

The Lighthouse, Γιάριν Μπλάσκε

Μοντάζ

The Irishman Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit Tom Eagles

Joker Jeff Groth

Le Mans ’66 Andrew Buckland, Michael Mccusker

Once Upon A Time… In Hollywood Fred Raskin

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Kοστούμια

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon A Time… In Hollywood

Mακιγιάζ και Κομμώσεις

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Ηχος

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Ειδικά Οπτικά Εφέ

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

Grandad Was A Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)

The Trap

Ανερχόμενος Σταρ

Ακουαφίνα

Τζακ Λόουντεν

Κάιτλιν Ντέβερ

Κέλβιν Χάρισον Τζ.

Μάικλ Γουόρντ