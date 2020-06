Οι Rolling Stones προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ…

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με προσφυγή στη δικαιοσύνη απειλούν για ακόμη μια φορά οι Rolling Stones τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τραγούδια τους στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

Όπως δήλωσε το συγκρότημα, η νομική τους ομάδα ήδη συνεργάζεται με την BΜI, την οργάνωση διαχείρισης δικαιωμάτων, προκειμένου να σταματήσει η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τoυς.

Το θέμα προέκυψε ξανά μετά την τελευταία συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα, όταν το επιτελείο Τραμπ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι των Rolling Stones «Yοu Can’t Always Get What You Want».

To ίδιο τραγούδι είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από τον Τραμπ προκαλώντας και τότε την αντίδραση του συγκροτήματος.