Οι 7 ταινίες και σειρές που είναι αφιερωμένες στη βασιλική οικογένεια

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο βρετανικός τύπος δέχθηκε σφοδρή κριτική εξαιτίας της εκτενούς κάλυψης του θανάτου και της κηδείας του πρίγκιπα Φιλίππου τις τελευταίες μέρες, γεγονός που εξηγεί τον λόγο που η βασιλική οικογένεια πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ειδήσεων. Η φρενίτιδα που ακολουθεί την πιο δημοφιλή οικογένεια του πλανήτη με τον κόσμο να θέλει να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τι συμβαίνει στο εσωτερικό του παλατιού του Μπάκιγχαμ οδήγησε στη δημιουργία δεκάδων ντοκιμαντέρ και προϊόντων μυθοπλασίας που προσπάθησαν να πλησιάσουν και να εξηγήσουν τη ζωή των βασιλικών μελών.

1. The Story of Diana

Το ντοκιμαντέρ των 2 επεισοδίων του Netflix ξετυλίγει τη ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η πριγκίπισσα Diana, κάνοντας μια αναδρομή στον γάμο και την καθημερινότητά της στο Παλάτι αλλά και στην αναζήτηση της δικής της φωνής μέσα στο βασιλικό πλαίσιο, μέσα από συνεντεύξεις του αδερφού της και αγαπημένων της προσώπων.

2. The Royal House of Windsor

Ξεκινώντας από τον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο, το ντοκιμαντέρ εξερευνά τον πιο διάσημο βασιλικό οίκο, παρακολουθώντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα τελευταία 100 χρόνια, φτάνοντας μέχρι στο σήμερα.

3. Diana in her own words

Το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί ηχογραφήσεις της ίδιας της Diana, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί για το βιογραφικό βιβλίο του Andrew Morton. Με λίγα λόγια, η πριγκίπισσα του λαού αφηγείται τη ζωή της και τα γεγονότα που καθόρισαν την ταυτότητά της.

4. The Crown

Όσο κι αν το Παλάτι δεν αναγνωρίζει τη σειρά ως μια πιστή καταγραφή των γεγονότων, υπογραμμίζοντας τη λέξη μυθοπλασία, το Crown αποτελεί ό,τι πιο κοντινό έχει ξανά προβληθεί και αφορά τη βασιλική οικογένεια. Η πρώτη σεζόν ξεκινά από τα νεότερα χρόνια βασιλείας της Ελισάβετ και η 5η σεζόν, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα- φτάνει μέχρι την προβληματική σχέση της Diana και του πρίγκιπα Καρόλου.

5. Diana

Η ταινία πραγματεύεται τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της Diana και επικεντρώνεται στη σχέση που είχε συνάψει με έναν καρδιοχειρουργό, τον Hasnat Khan.

6. The Queen

Με την ερμηνεία της ως Βασίλισσα Ελισάβετ, η Helen Mirren κατάφερε να συγκινήσει το κοινό και να αποσπάσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η ταινία επικεντρώνεται ακριβώς μετά τον θάνατο της Diana και στο πώς η βασίλισσα διαχειρίστηκε την κρίση και άλλα απρόβλετα γεγονότα.

7. The King’s Speech

Η ταινία του 2010 που κέρδισε 4 Όσκαρ, χαρίζοντας στον Colin Firth την πρώτη του νίκη, αναφέρεται στην ξαφνική ανάληψη της βασιλείας από τον Βασιλιά Γεώργιο ΣΤ’, πατέρα της σύγχρονης βασίλισσας Ελισάβετ, και στον αγώνα του να ξεπεράσει το τραύλισμα με τη βοήθεια θεραπευτή προκειμένου να αναγγείλει δημόσια τον λόγο στον βρετανικό λαό.

Πηγή: harpersbazzar.gr