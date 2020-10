Οι 21 εφαρμογές που πρέπει να διαγράψουμε από το κινητό μας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Δεκάδες οι διαθέσιμες εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και γνώση. Η Avast λοιπόν, που ειδικεύεται στο κομμάτι αυτό, γνωστοποίησε 21 εφαρμογές μέσω αυτών, η συσκευή μας γεμίζει με ενοχλητικές διαφημίσεις.

Το συγκεκριμένο adware ονομάζεται HiddenAds και όπως εύκολα μπορείτε να καταλάβετε από το όνομά του, προκαλεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς σας εμποδίζει να δείτε το περιεχόμενο που θέλετε, αλλά και να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας ανενόχλητα.

Η ερευνητική ομάδα της εταιρίας, προτρέπει τους χρήστες των Android συσκευών (και όχι μόνο) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν πατήσουν το download σε μία εφαρμογή.

Να τσεκάρουν τα σχόλια, την βαθμολογία και φυσικά τις άδειες.

Αναλυτικά οι εφαρμογές:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against