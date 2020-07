Ο σεκιουριτάς και ο σκύλος που έγιναν παγκόσμιο viral

Ένας σεκιουριτάς στη Σκωτία έκανε μια καλή πράξη σε μια βροχερή ημέρα και έγινε παγκόσμιο viral. Πρόκειται για μια είδηση που αν μη τι άλλο μας γέμισε με χαμόγελα.

Έξω από το κατάστημα Morrison’s στο Giffnock, κάποιος είχε δέσει το σκύλο του ώστε να μπει στο κατάστημα και να ψωνίσει. Ωστόσο εκείνη την στιγμή άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς. Το golden retriever δεν μπορούσε να μετακινηθεί, άρα δεν μπορούσε και να καλυφθεί από την βροχή. Ο αξιωματικός ασφαλείας το πλησίασε και έβαλε από πάνω του μια ομπρέλα ώστε να το προστατεύσει για να μην βραχεί πολύ.

Μια κάτοικος της περιοχής που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο, φωτογράφισε αυτό το γλυκύτατο στιγμιότυπο και ανήρτησε την φωτογραφία στο Twitter γράφοντας, «Ζήτω για αυτόν τον σεκιουριτά των Morrison’s, που κράτησε αυτό το «καλό αγόρι» στεγνό. Είπε «Δεν μπορείς να ξέρεις πώς αισθάνονται οι σκύλοι για τη βροχή».

Η ανάρτηση της κοπέλας πέρασε τα σύνορα της χώρας και ξεπέρασε τα 20 χιλιάδες shares και τα 154 χιλιάδες likes. Λίγη ώρα αργότερα αναγνωρίστηκε και ο «ήρωας» της βροχερής ημέρας που ονομάζεται Ethan Dearman (είναι σύμπτωση ότι το επώνυμό του σημαίνει «αγαπητός άνδρας»;), ο οποίος δήλωσε πως «Δεν περίμενα να γίνω viral στο Twitter. Γνώριζα ότι θα χάριζα μερικά χαμόγελα αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο».

Ο επίσημος λογαριασμός της εταιρίας σχολίασε «Αξιαγάπητο!», ενώ λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης του σκύλους ευχαρίστησε τον Dearman με ένα tweet. «Ευχαριστώ τον @dearmanethan που έβαλε την ομπρέλα πάνω από τον Freddie όταν άρχισε να βρέχει. Πόσο ευγενικό. Είναι επίσης το ίδιο καλός με τον αδελφό μου Στιούαρτ, τον μπαμπά μου και τον Freddie! Εδώ είναι ο Freddie όταν ήταν ακόμη κουτάβι!».

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q

— Crisp Rat (@MelGracie_) June 28, 2020