Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έγιναν YouTubers!

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αγαπούν τα social media και φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν με κάθε τρόπο. Διατηρούν λογαριασμούς και μετρούν χιλιάδες ακολούθους, οι οποίοι παραληρούν σε κάθε τους ανάρτηση. Όπως ακριβώς συνέβη και στην τελευταία, με την οποία ανακοίνωσαν ότι πλέον διατηρούν κανάλι και στο YouTube.

Μέσω Twitter, το ζευγάρι έκανε γνωστό την είσοδό του στην εν λόγω πλατφόρμα αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πόσο αγαπά την τεχνολογία αλλά και την επικοινωνία με τον κόσμο. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», τους ακούμε να λένε χαρακτηριστικά.

Το κανάλι ήδη μετρά πάνω από 54.000 συνδρομητές ενώ η ανάρτηση της ανακοίνωσης έχει ξεπεράσει τα 491.390 likes. Το βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων συνδυάζει μερικές καθημερινές στιγμές του ζευγαριού, άλλες από την δουλειά της δούκισσας του Κέιμπριτζ στην ΜΚΟ «Early Years», καθώς και την επίσκεψή τους στο Πακιστάν το 2019.

Η άνεση τους στο φακό, αλλά και μεταξύ τους, είναι ξεκάθαρη. H Κέιτ μάλιστα αστειεύεται «μαλώνοντας» τον Ουίλιαμ για την προφορά του. Συγκεκριμένα, τού λέει ότι δεν χρειάζεται να τονίζει τις καταλήξεις των λέξεων. Εκείνος την προειδοποιεί να είναι προσεκτική με το τι θα πει, καθώς «καταγράφονται τα πάντα». Επίσης, το ζευγάρι προτρέπει τον κόσμο να εγγραφεί στο κανάλι του, καθώς σίγουρα θα ανέβει κι άλλο υλικό με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι σε κάποια πλάνα το βασιλικό ζεύγος φαίνεται να συζητάει και να γελάει με τον κόσμο χωρίς μάσκες οπότε εικάζουμε πως τα γυρίσματα έγιναν πριν από την καραντίνα.

We’re now on @YouTube!

Subscribe: https://t.co/nRQZXPRtuT pic.twitter.com/1rHJK8dhRy

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 5, 2021