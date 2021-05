Ο παραμυθένιος γάμος του Μπόρις Τζόνσον με την Κάρι Σίμοντς

Είναι ένα παραμύθι που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μία συντηρητική κοπέλα την Κάρι Σίμοντς και το “αφεντικό της” Μπόρις Τζόνσον. Η μυστική τελετή των 30 λεπτών έγινε στο παρεκκλήσι της Παναγίας του Αββαείου του Ουέστμινστερ, από τον πατέρα Daniel Humphreys, επικεφαλής του καθεδρικού ναού, ο οποίος επίσης βάπτισε τον Ουίλφρεντ – γιο του Τζόνσον και της Σίμοντς- εκεί το περασμένο φθινόπωρο. Μια λιμουζίνα έφερε τη νύφη στη δυτική πόρτα του ναού.

Ο Μπόρις Τζόνσον φορούσε ένα μπλε σκούρο κοστούμι, γαλάζια γραβάτα, ενώ η 33χρονη νύφη φορούσε ένα εντυπωσιακό κεντημένο λευκό φόρεμα του Χρήστου Κωστάρελου αξίας 2.870 λιρών Αγγλίας, το οποίο όμως επέλεξε να το νοικιάσει από το My Wardrobe HQ μόλις με 45 λίρες την ημέρα. Στα μαλλιά της επέλεξε στεφάνι από λουλούδια.

Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding.

🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR

— James Cleverly (@JamesCleverly) May 30, 2021