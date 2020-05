Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε ποιες σειρές βλέπει στο Netflix εν μέσω κορωνοϊού

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με την καραντίνα εξαιτίας του κορωνοϊού, ο Μπιλ Γκέιτς αναγκάστηκε να περάσει πολλές ώρες εντός του σπιτιού του και να αφήσει τις εξωτερικές του δραστηριότητες.

Σε αυτό το διάστημα, όπως αποκάλυψε, παρακολουθούσε αρκετά Netflix προκειμένου να περάσει η ώρα του. Και στο ιστολόγιό του, ο ιδρυτής της Microsoft αποκάλυψε ποιες σειρές παρακολούθησε με σκοπό να καταπνίξει την άνοια και τις οποίες λάτρεψε, προτείνοντας στους ακόλουθούς του να την παρακολουθήσουν.

Οι πέντε σειρές και μία ταινία, που παρακολούθησε ο Μπιλ Γκέιτς, του κέντρισαν το ενδιαφέρον για διαφορετικούς λόγους. Οι σειρές και η ταινία που είδε εν μέσω πανδημίας, είναι οι εξής:

«Pandemic: How to Prevent an Outbreak» (ντοκιμαντέρ για πανδημία)

«Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix σάς παρουσιάζει τέσσερα άτομα που εργάζονται εξαιρετικά σκληρά σε διάφορα μέρη του κόσμου για να αποτρέψουν τις επιδημίες», ανέφερε.

«A Million Little Things»

Σειρά που αντιμετωπίζει θέματα όπως η φιλία, η ψυχική υγεία και η αντιμετώπιση του πένθους).

«This Is Us»

Σειρά που επικεντρώνεται στις ζωές και τους αγώνες της οικογένειας, που εξετάζονται μέσα από διαφορετικά χρονικά διαστήματα).

«Ozark»

Η σειρά αυτή έχει την εξής υπόθεση: Ενας πατέρας μετακομίζει με την οικογένειά του στην αγροτική μεσοδυτική περιοχή των ΗΠΑ με το ίδιο όνομα για να ξεφύγει από τις συνδέσεις με συμμορίες ναρκωτικών στο αστικό Σικάγο.

«I, Claudius»

Σειρά ντοκιμαντέρ για την προδοσία και την μάχη εξουσίας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

«Spy Game»

Ταινία με τον Μπραντ Πιτ που υποδύθηκε έναν κατάσκοπο της CIA)