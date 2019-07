Ο κόσμος καίγεται και η Μελάνια άρχισε ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα…

Μέσα στο κατακαλόκαιρο και εν μέσω καυτής επικαιρότητας, η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε προετοιμασίες για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.Η Πρώτη Κυρία έκανε ένα ποστ όπου εξηγούσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του Λευκού Οίκου. Και τα άκουσε… από τους πολίτες με ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, κάποιοι στα σχόλιά τους τη σύγκριναν με τη Μισέλ Ομπάμα η οποία μεταξύ άλλων προσπάθησε να προωθήσει μια πιο υγιεινή ζωή σε παιδιά και ενήλικες μέσα από καλή διατροφή και άσκηση, ενώ η Μελάνια ασχολείται μόνο με τη διακόσμηση και τα ντυσίματά της.

#Christmas planning has begun in the East Wing at the @WhiteHouse. I’m looking forward to sharing our final vision for this unique tradition in the coming months. pic.twitter.com/oxt6Bdggcl

— Melania Trump (@FLOTUS) July 24, 2019