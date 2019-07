Ο 12χρονος που έβγαλε εκατομμύρια υποδυόμενος τη φωνή του Simba

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το ποσό των 5.000 δολαρίων ημερησίως έπαιρνε ο JD McCrary, απλά και μόνο δίνοντας τη φωνή του στον μικρό Simba στη νέα ταινία Lion King. Ο 12χρονος ηθοποιός / τραγουδιστής κέρδισε επίσης 50.000 δολάρια για να είναι ο κύριος τραγουδιστής στο I Just Can not Wait to Be King και 25.000 δολάρια για τα φωνητικά του για το Hakuna Matata, όπως ανέφερε το TMZ.

Σύμφωνα με το Βox Οffice Μojo, το «The Lion King» που έκανε πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου έσπασε ρεκόρ εισπράξεων με 185 εκατ. δολάρια τοποθετώντας την ταινία στο βάθρο του μεγαλύτερου ανοίγματος για τον Ιούλιο.

Προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν το «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2» με 169,1 εκατ. δολάρια.

Πέρα από αυτό, η ταινία της Disney έκανε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα για τη χρονιά που διανύουμε και βρίσκεται στην έβδομη θέση για το καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών. Μόνο στις ΗΠΑ, το «The Lion King» έχει συγκεντρώσει 346 εκατ. δολάρια και παγκοσμίως 531 εκατ. δολάρια.