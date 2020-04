Ντόλι Πάρτον: Θα διαβάζει βιβλία σε παιδιά στη σειρά «Goodnight with Dolly»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, ηθοποιός, συγγραφέας, δισκογραφική παραγωγός και επιχειρηματίας Ντόλι Πάρτον ξεκινά σειρά στο YouTube με τίτλο «Goodnight with Dolly».

Κάθε Πέμπτη η τραγουδίστρια θα διαβάζει στα παιδιά παραμύθια για νανούρισμα στο YouTube channel του Imagination Library, του προγράμματος της, στο πλαίσιο του οποίου αποστέλλονται δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννηση μέχρι να αρχίσουν το σχολείο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Το πρώτο επεισόδιο αναμένεται στις 2 Απριλίου και η σειρά θα έχει διάρκεια 10 εβδομάδες.

Το πρώτο βιβλίο που επέλεξε η τραγουδίστρια είναι το The Little Engine That Could (Η Μικρή Ατμομηχανή) του Ουάτι Πάιπερ. Τα βιβλία που θα διαβαστούν έχουν «επιλεγεί προσεκτικά για το κατάλληλο περιεχόμενό τους αυτή τη στιγμή» σύμφωνα με δελτίο Τύπου που αναφέρεται στην πανδημία του κορωνοϊού.

Στη σειρά θα εμφανίζεται η τραγουδίστρια και θα παρουσιάζονται οι εικόνες των βιβλίων.

«Είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν έβρισκα τον χρόνο» εξήγησε η τραγουδίστρια. «Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι τώρα είναι η στιγμή να μοιραστώ μια ιστορία και να μοιραστώ αγάπη. Είναι τιμή μου να προβάλλω το απίστευτο ταλέντο αυτών των δημιουργών και των εικονογράφων. Μας κάνουν να χαμογελάμε, μας κάνουν να γελάμε και μας κάνουν να συλλογιζόμαστε».