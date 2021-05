Νόρμαν Λόιντ: Πέθανε ο γηραιότερος ηθοποιός του κόσμου

Ο Νόρμαν Λόιντ, βετεράνος ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, απεβίωσε πλήρης ημερών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο Νόρμαν Λόιντ ήταν ο γηραιότερος εν ζωή ηθοποιός στον κόσμο και πέθανε σε ηλικία 106 χρόνων.

Norman Lloyd, the actor, producer and director best known for his role in Hitchcock’s “Saboteur” and as Dr. Daniel Auschlander on NBC’s “St. Elsewhere” and famously associated with Orson Welles’ Mercury Theater, has died at 106. https://t.co/odmh5MWhBL pic.twitter.com/sRIwyX51uB

