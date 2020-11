National Geographic: Ένα ελληνικό νησί στους 25 κορυφαίους προορισμούς για το 2021

0 SHARES Share Tweet Linkedin

To National Geographic δημοσίευσε τη «Best of the World 2021» λίστα του και μας παρουσιάζει ποιοι θα είναι οι 25 κορυφαίοι προορισμοί για το 2021. Ανάμεσα σε αυτούς τους προορισμούς ένας βρίσκεται και στην Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός;

Πιο συγκεκριμένα, οι κορυφαίοι προορισμοί για το 2021 χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Φύση, Περιπέτεια, Πολιτισμός, Αειφορία και Οικογένεια. Σύμφωνα με το περιοδικό, όλοι οι επιλεγμένοι προορισμοί έχουν «μια σχετική ιστορία να διηγηθούν για το επόμενο έτος».

Στη δημοσίευση του National Geographic, ο executive editor του περιοδικού, George Stone, αναφέρει ότι ενώ η πανδημία έχει σταματήσει τα ταξίδια, δεν έχει “ηρεμήσει” και την περιέργεια μας. «Ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα -ακόμα και όταν είναι δύσκολο να τα προσεγγίσεις», προσθέτει ο Stone, σημειώνοντας ακόμη ότι: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακαλύψετε κάτι καινούργιο για ένα εξαιρετικό μέρος και ίσως να ονειρευτείτε το επόμενο ταξίδι σας, για όταν έρθει αυτή η ώρα», σημείωσε

Στην κατηγορία της Αειφορίας, με συνολικά 6 προορισμούς από Ευρώπη, Αφρική και ΗΠΑ, συναντάμε την Αλόννησο. Στο σημείωμα του για το πανέμορφο νησί των Σποράδων, το National Geographic αναφέρεται στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα ερείπια ενός ναυαγίου 2.500 ετών.

Αναλυτικά η λίστα του National Geographic με τους 25 καλύτερους προορισμούς για το 2021:

Αειφορία

Alonissos, Greece

Copenhagen, Denmark

New Caledonia

Freiburg, Germany

Gabon, Africa

Denver, Colorado, U.S.

Οικογένεια

England Coast Path

Transylvania, Romania

Space Coast, Florida, U.S.

Hortobágy, Hungary

Indigenous British Columbia, Canada

Περιπέτεια

Dominica

Svaneti Region, Georgia

Los Glaciares National Park, Argentina

Katmai National Park & Preserve