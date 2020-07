Μυστήριο με εκατοντάδες θανάτους ελεφάντων: Πώς το εξηγούν οι επιστήμονες

Μυστήριο στην Μποτσουάνα με τους μαζικούς θανάτους ελεφάντων, καθώς εκατοντάδες ζώα έχουν βρεθεί νεκρά δίπλα σε λάκκους.

Όπως αναφέρει τη Daily Mail, περισσότεροι από 350 ελέφαντες έχουν πεθάνει από άγνωστες αιτίες, με εναέριες φωτογραφίες να δείχνουν τα πτώματά τους διάσπαρτα στο Δέλτα του Οκαβάνγκο και σε άλλα βόρεια μέρη της χώρας.

Οι πρώτοι ασυνήθιστοι θάνατοι αναφέρθηκαν τον Μάιο όταν 169 ελέφαντες πέθαναν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Δέλτα του Οκαβάνγκο, ένα βαλτώδες και καταπράσινο περιβάλλον.

Ο αριθμός αυτός είχε σχεδόν διπλασιαστεί έως τα μέσα Ιουνίου, με το 70 τοις εκατό των θανάτων να συμβαίνουν γύρω από τις τρύπες με νερό, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

«Εκτός της ξηρασίας δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο για ένα τέτοιο μαζικό θάνατο», δηλώνει ο Dr. Niall McCann, διευθυντής στο μη κερδοσκοπικό καταφύγιο National Park Rescue.

«Αν δει κανείς τα νεκρά θηλαστικά, θα παρατηρήσει ότι πολλά από αυτά έχουν πέσει με το πρόσωπό τους στο χώμα, κάτι που δείχνει ότι έχουν πεθάνει πολύ γρήγορα. Άλλοι προφανώς πεθαίνουν πιο αργά, όπως αυτοί που περιπλανιούνται», προσθέτει ο McCann.

Μάλιστα άτοικοι της περιοχής παρατήρησαν ότι κάποιοι ελέφαντες περπατούσαν σε κύκλους, κάτι που για τους επιστήμονες αποτελεί ένδειξη νευρολογικού προβλήματος.

