Μπραντ Πιτ: Γιατί θέλει να τρώει σε κάθε του ταινία;

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στο Once Upon A Time In Hollywood ο Μπραντ Πιτ έχει που τρώει ακόμα και μια κατσαρόλα mac ‘n’ cheese, ενώ λίγο αργότερα δοκιμάζει την κονσέρβα του σκύλου του! Κι αν αυτό φαντάζει παράξενο, σκεφτείτε λίγο και θα δείτε ότι σε κάθε ταινία που έχει παίξει ο Μπραντ Πιτ πάντα τρώει κάτι: από ξηρούς καρπούς, fast food, αλλά και κανονικό φαγητό.

Το σίγουρο είναι ότι οι σκηνές φαγητού βοηθούν στο να φαίνονται όλα αληθινά, αλλά η περιπτωση του Χολιγουντιανού σταρ είναι ιδιαίτερη. Και ο ίδιος είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του ότι νιώθει μία λιγούρα συχνά και βάζει μόνος του στις σκηνές το να μασάει κάτι και ο σκηνοθέτης της εκάστοτε ταινίας δεν του λέει όχι.

Πάνω σε αυτό δούλεψαν κάποιοι χρήστες του reddit, οι οποίοι ισχυρίζονται πως ο Μπραντ Πιτ πρέπει να έχει όρο στα συμβόλαια του να έχει σκηνές που τρώει για να φαίνεται το πηγούνι του και η καλοσχηματισμένη κάτω σιαγόνα του!

Ένας χρήστης μάλιστα, βρήκε ότι οι ταινίες που ο Μπραντ Πιτ τρώει περισσότερο, είναι αυτές με την υψηλότερη βαθμολογία στο IMDB (7 μ.ο.), έχουν τις περισσότερες θετικές κριτικές (67%) και τις περισσότερες εισπράξεις.