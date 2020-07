Μπέτι Μίντλερ κατά Τραμπ: «Είναι δολοφόνος…»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler) ξαναχτύπησε εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Για άλλη μια φορά του άσκησε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρούς χαρακτηρισμούς, αφού τον αποκάλεσε στο Twitter «δολοφόνο».

Η 74χρονη ηθοποιός ανάρτησε ένα άρθρο το οποίο κατηγορούσε τον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων που προκλήθηκαν από την Covid-19, σχολιάζοντας ότι υπεύθυνος για τους θανάτους στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν τις 140 χιλιάδες, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ένα από τα πιο θλιβερά άρθρα που έχω διαβάσει ποτέ», έγραψε αναφερόμενη στο άρθρο των των New York Times με τίτλο «Inside Trump’s Failure: The Rush to Abandon Leadership Role on the Virus», η Μίντλερ.

Και πρόσθεσε: «Ο #DonaldJTrump είναι δολοφόνος. Ηλίθιος, ανάλγητα αδιάφορος. Συνολικά είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έπληξε ποτέ το φτωχό μας έθνος. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω».

ΑΠΕ – ΜΠΕ