Mindful Week: Ένα 7ήμερο retreat για τη νέα παγκόσμια τάση

Το ξενοδοχείο Almyra και το experiential travel agency Τravelgems, συν-δημιουργούν ένα 7-ημερo mindful retreat στην Πάφο από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2019.

Το mindfulness (η ενσυνείδηση), η νέα παγκόσμια τάση, είναι η βασική ανθρώπινη ικανότητα να είμαστε πλήρως παρόντες, να γνωρίζουμε πού είμαστε και τι κάνουμε δίχως να επηρεαζόμαστε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σε έναν κόσμο όλο και πιο απαιτητικό και περίπλοκο.

Κατά τη διάρκεια του mindful retreat, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν καθημερινές συνεδρίες γιόγκα, ασκήσεις ενσυνείδητης διατροφής (mindful eating) και ολιστική γυμναστική, με επικεφαλής διάσημους ειδικούς.

Η Sharon Hill είναι διάσημη δασκάλα yoga στην Νέα Υόρκη και στο Τελ Αβίβ με εμπειρία από το 2005. Είναι επίσης διαπιστευμένη δασκάλα από το International Yoga Alliance των ΗΠΑ. Η Χριστίνα Κωστάρα, M.Sc, είναι διατροφολόγος-διαιτολόγος και Επικεφαλής στο Τμήμα Διατροφικής Υποστήριξης & Διαιτολογίας της Κλινικής ΙΑΣΩ στην Αθήνα. Τέλος, η Μαριάννα Χρυσικάκου, M.Sc των τμημάτων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, είναι πιστοποιημένη από πολλαπλά διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα ως Macrobiotic expert και έχει πολυετή εμπειρία στην ολιστική γυμναστική.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο Almyra στο 26 888700 ή στο almyra@thanoshotels.com.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Sharon Hill

H Sharon Hill είναι πιστοποιημένη δασκάλα yoga από το International Yoga Alliance των ΗΠΑ με εμπειρία από το 2005 σε Νέα Υόρκη και Τελ Αβίβ. Το 2010 ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετεκπαίδευσή της στο Rishikesh Yog Peeth στην Ινδία.

Χριστίνα Κωστάρα

Η Χριστίνα Κωστάρα είναι Διατροφολόγος – Διαιτολόγος (Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης) με δίπλωμα M.Sc (Medical Science) στην Ανθρώπινη Διατροφή και εξειδίκευση στην Κλινική Διατροφή από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Από το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με την επιστήμη της, παρέχοντας εκτεταμένες γνώσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο στους πελάτες του γραφείου της, όσο και στον τομέα της υγείας. Από το 2003 είναι Επικεφαλής Διαιτολόγος στο Τμήμα Διατροφικής Υποστήριξης & Διαιτολογίας της Κλινικής ΙΑΣΩ στην Αθήνα. Επιπλέον, από το 2014 προσφέρει διατροφικές υπηρεσίες στο Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας της Παιδιατρικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων.

Μαριάννα Χρυσικάκου

Η Μαριάννα Χρυσικάκου είναι μεταπτυχιακή απόφοιτη των τμημάτων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθηνών και Claude Bernard Universite De Lyon Ι, με περαιτέρω πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Οργάνωση & Διοίκηση Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Olympic Solidarity. Εργάστηκε στον τομέα του Αθλητικού & Ολυμπιακού Μάρκετινγκ για περισσότερα από 10 χρόνια και παράλληλα από το 2008 ξεκίνησε επισταμένα την εκπαίδευσή της στη Διατροφή, τη Θεραπευτική και την Άσκηση. Έχει σπουδάσει στην Ελβετία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ινδία και έχει λάβει πιστοποίηση από τους κάτωθι διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς: The Macrobiotic Institute of Portugal, The Kushi Institute of Europe, Sivananda Yoga Vedanta Centre, Institute of Inner Studies.