Μιλώντας για τον καρκίνο: Ομιλία στη Χλώρακα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας σας προσκαλεί σε ομιλία με θέμα “Μιλώντας για τον καρκίνο” η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εκκλησίας στην κεντρική πλατεία Χλώρακας.

Πρόγραμμα:

Χαιρετισμός:

κ. Νικόλας Λιασίδης, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας

Ομιλήτριες:

– Δήμητρα Σωκράτους, Εκπαιδευτικός, Θεατροπαιδαγωγός, Συγγραφέας

”Η Μαίρη και το Λευκό Μπιζέλι: η παιδική αλήθεια για τον καρκίνο”

– Dominique Verplancken, MS Kλινική Ψυχολόγος-Ψυχολογία του Παιδιού, Ψυχο-Ογκολογία

“Καρκίνος: Βιώματα και Αντιμετώπιση”

Συζήτηση

Συντονισμός Προγράμματος: κα Έλενα Τσιμούρη, Εκπαιδευτικός

Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, άνω των 18 ετών.

Facebook: Μιλώντας για τον καρκίνο https://www.facebook.com/events/2329195280500886/

Πληροφορίες: 96 21 99 21

– Γιατί;

– Γιατί έτσι. Γιατί «κι αυτό θα περάσει». Και τ’ οφείλουμε στον εαυτό μας να το περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα, να ενδυναμωθούμε και να εξελιχθούμε. Γιατί στο τέλος μένει μονάχα η γνώση κι η κατανόηση. Κι η σοφία. Ναι, κι η Αγάπη.

(Σωκράτους Δήμητρα)

Ως ευσυνείδητοι κι ενεργοί πολίτες, ο καρκίνος μάς αφορά όλους!

BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:

Dominique Verplancken,MS

Kλινική Ψυχολόγος- Ψυχολογία του Παιδιού, Ψυχο-Ογκολογία

Η Dominique Verplancken-Κανάρη κατάγεται από το Βέλγιο. Ήρθε να ζήσει στην Κύπρο με την οικογένειά της το 1984. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Louvain, στο Βέλγιο. Απέκτησε Bsc στην Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες (1977) και Msc στην Ψυχολογία – Κλινική Ψυχολογία – Ψυχολογία του Παιδιού (1980). Από το 1995 εκπαιδεύτηκε στην Ψυχο-Ογκολογία στα πλαίσια του ΠΑΣΥΚΑΦ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων). Εργάζεται σήμερα στον ΠΑΣΥΚΑΦ ως Κλινική Ψυχολόγος και ιδιωτικά στο γραφείο της. Εκτελεί κλινική εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών σε Μaster Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για περιστατικά παιδοψυχολογίας. Συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο για τη Δυσλεξία, με το Γραφείο Ευημερίας και φορείς που αφορούν την ψυχική υγεία. Οργανώνει τακτικά Βιωματικά Εργαστήρια σε θέματα Αυτογνωσίας, Αντιμετώπισης του Στρες, Στήριξης και Αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας για επαγγελματίες υγείας, φοιτητές, αλλά και για το ευρύ κοινό. Οργανώνει και συμμετέχει σε τακτικές παρουσιάσεις και σεμινάρια γύρω από θέματα καρκίνου, προβλημάτων των παιδιών, παιδοψυχολογίας, οικογενειακών προβλημάτων και επικοινωνίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας δύο λογοτεχνικών βιβλίων. Βραβεύτηκε σε Διεθνή Διαγωνισμό (1994) για το διήγημά της με θέμα την Τουρκική Εισβολή του 1974.

Δήμητρα Σωκράτους

Εκπαιδευτικός, Θεατροπαιδαγωγός, Συγγραφέας

Η Δήμητρα Σωκράτους γεννήθηκε στη Χλώρακα, όπου ζει κι εργάζεται ως δασκάλα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με δευτερεύον πτυχίο στις Γαλλικές Σπουδές (2005). Έλαβε MA Drama and Theatre in Education (Πανεπιστήμιο Warwick, Αγγλία, 2007) και MA Arts and Culture Management (Rome Business School, Ιταλία, 2017). Είναι εκπαιδευτικός, θεατροπαιδαγωγός και εκπαιδεύτρια ειρήνης κι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διετέλεσε Συντονίστρια του Εργαστηρίου Νεολαία και Πολιτισμός του ΠΑΦΟΣ 2017, όπως και συν-συντονίστρια του Κυπριακού Δικτύου Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου. Εξέδωσε το παιδικό βιβλίο ‘Η Μαίρη και το Λευκό Μπιζέλι’ στο ιδιαίτερο θέμα του παιδικού καρκίνου, την ποιητική συλλογή για παιδιά ‘Αλήθειες, όνειρα κι ειρήνη’ (υποψήφια για το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Παιδιά 2017) και το βιβλίο ‘Ένας μπαμπάς στο σιδερένιο κλουβί’ στο θέμα του γονεϊκού εγκλεισμού στη φυλακή.