Mike: Συγκλονίζει ο γνωστός ράπερ μιλώντας την περιπέτειά του με τον καρκίνο

Αυτά τα γενέθλια είναι τα πιο ιδιαίτερα! Σαν σήμερα γεννήθηκα, αλλά εγώ θα πω ότι γεννήθηκα δεύτερη φορά γιατί έδωσα μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο! Θα έλεγα πως ήταν ένα μάθημα ζωής και δύναμης. Συνειδητοποίησα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω… Έμαθα όμως να παλεύω, ξεπερνώντας αρκετές φορές τα όριά μου και τις αντοχές μου, έχοντας δίπλα μου τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Η νέα αρχή που ξεκινά σήμερα στη ζωή μου με βρίσκει πιο δυνατό, στο μυαλό, στο σώμα και στην ψυχή μου! Εύχομαι σε όλους να έχετε ΥΓΕΙΑ και τεράστια χαμόγελα, να «ρουφάτε» τη ζωή και να είστε δυνατοί και πάντα αισιόδοξοι! Ακόμα κι αν τύχουν κάθε είδους αναποδιές, ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΤΩ! Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμάμε αυτά που έχουμε, αλλά και την κάθε μας στιγμή, λεπτό και δευτερόλεπτο – ακόμα και τα πιο απλά! Το χαμόγελο, η αγάπη και η πίστη στον εαυτό μας είναι το μαγικό φίλτρο μιας ευτυχισμένης ζωής! ‼️ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΩ‼️