Μια ωραία ιστορία αγάπης στις μέρες της πανδημίας (vid)

Ο 89χρονος Κάρστεν και η 85χρονη Ίνγκα «ραγίζουν» καρδιές με την συγκινητική τους συνήθεια. Οι δυο τους συναντώνται καθημερινά στα γερμανοδανικά σύνορα παρά τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Οι ηλικιωμένοι είναι αρραβωνιασμένοι, και βλέπονταν επί δύο χρόνια, αλλά αποκόπηκαν ο ένας από τον άλλον όταν η Δανία και η Γερμανία επέβαλαν περιορισμούς για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Όμως η νόσος δεν τους χώρισε. Προς το παρόν, ο Κάρστεν και η Ίνγκα συναντώνται στα σύνορα με ένα φράγμα να τους χωρίζει, τρώνε το φαγητό τους και συζητάνε κρατώντας τις αποστάσεις.

«Ο χρόνος περνάει πιο αργά όταν είσαι μόνος στο σπίτι όλη τη μέρα, αλλά αυτό συμβαίνει και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε» δηλώνει στην κάμερα η Ίνγκα Ράσμουσεν. «Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα ζήσουμε κάτι σαν αυτό» προσθέτει.

«Για εμάς δεν υπάρχουν σύνορα. Βλεπόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, είτε βρέχει, είτε με καταιγίδα, είτε με τυφώνα… Καθόμαστε εδώ κάθε μέρα» αναφέρει χαρακτηριστικά από την πλευρά του ο Κάρστεν Χάνσεν, επισημαίνοντας με το δικό του γλαφυρό τρόπο την ανάγκη για συντροφικότητα.

