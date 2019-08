Μία Καλίφα: Για την πιο πολυσυζητημένη πορνογραφική σκηνή

H πλέον αμφιλεγόμενη πορνογραφική σκηνή των τελευταίων χρόνων ήταν αυτή που έστειλε τη Mia Khalifa στην παγκόσμια φήμη. Η Khalifa έκανε σεξ φορώντας το παραδοσιακό μαντίλι των γυναικών του Ισλάμ, κάτι ασυγχώρητο σε αρκετούς κύκλους και σίγουρα στον εξτρεμισμό.

Η ίδια μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «HardTalk» του BBC και είπε πως παρά το γεγονός ότι ήταν αντίθετη, ένιωσε υποχρεωμένη να το κάνει.

«Τους είπα επί λέξει ‘‘εσείς θα με κάνετε να με σκοτώσουν’’». Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε γιατί δεν αρνήθηκε, εκείνη απάντησε: «Εκφοβισμός. Φοβήθηκα. Ήξερα πως αν έλεγα όχι, τότε, ξέρετε, δεν θα σε ανάγκαζαν να το κάνεις, γιατί κάτι τέτοιο είναι βιασμός. Κανείς δεν θα σε ανάγκαζε να κάνεις σεξ. Εγώ όμως φοβόμουν».

«Ήμουν φοβισμένη, ήμουν αμήχανη», επανέλαβε. Όσο για το Ισλαμικό Κράτος, την απειλούσε με αποκεφαλισμό και της έστελνε πειραγμένες εικόνες με την ίδια εκτελεσμένη.

Αυτός ήταν ο λόγος που εγκατέλειψε το πορνό στην απόλυτη δόξα της μάλιστα, καθώς ήταν το Νο 1 αστέρι του Pornhub. Η λιβανέζικης καταγωγής Αμερικανή ζει σήμερα ως αστέρι των κοινωνικών μέσων…

Retired adult actress @miakhalifa tells @stephensackur she held deep reservations over wearing a hijab in a porn scene – a decision that led to threats against her.

“I verbatim told them ‘You guys are going to get me killed’, she said, adding she was too “intimidated” to refuse. pic.twitter.com/0raHNnCYAj

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) August 22, 2019