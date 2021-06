Μια αγκαλιά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μια έκθεση δημοτικού για την γιορτή του πατέρα ξεκινάει κάπως έτσι..

«Ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος του κόσμου! Με παίρνει αγκαλιά και μου δίνει φιλιά! Παίζουμε μαζί και με πάει τις καλύτερες βόλτες! Μου κάνει όλα τα χατίρια του κόσμου και με αγαπά μέχρι το φεγγάρι!» Τώρα πια που μεγάλωσες μαζί με τα πιο πάνω θα έγραφες: «Σε ευχαριστώ μπαμπά! Σε ευχαριστώ που υπάρχεις! Που με έμαθες να μπορώ να βλέπω όλα όσα έκανες για μένα! Είσαι, ήσουν και για πάντα θα είσαι ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω!»

Την Κυριακή 20 Ιουνίου, είναι η γιορτή του πατέρα.

Ο μπαμπάς μας , έχει την τιμητική του και είναι η ευκαιρία να του πούμε όλα τα «Σ’αγαπώ» που «ξεχάσαμε» …Να τον ακούσουμε.. Να τον νιώσουμε.. Να τον αγκαλιάσουμε.. Να του δώσουμε ένα γλυκό φιλί όπως έκανε και αυτός όταν ήμασταν μικροί…

Η Nova Cyprus σύμμαχος μας, με αφορμή την σημερινή ημέρα που γιορτάζουν όλοι οι πατεράδες του κόσμου ετοίμασε ένα μοναδικό αφιέρωμα στο κανάλι Novacinema2HD την Κυριακή 20 Ιουνίου από τις 10:00! Αφιέρωμα με ταινίες αφιερωμένες στους πιο αστείους, στοργικούς, προστατευτικούς μπαμπάδες του σινεμά!

Ταινίες όπως:

Father there is only one

Ο Javier, ένας εργάτης πατέρας που δεν γνωρίζει τίποτα για τις δουλειές του σπιτιού ή τη φροντίδα των παιδιών, αναγκάζεται να μείνει στο σπίτι μόνος του με τα πέντε του παιδιά όταν η σύζυγός του Κάρμεν πηγαίνει σε ένα ταξίδι χωρίς αυτόν.

A little princess

Η μικρή Σάρα, ορφανή από μητέρα, αναγκάζεται να μπει εσωτερική σε ένα σχολείο όταν ο πατέρας της καλείται να υπηρετήσει την πατρίδα του κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μικρό κορίτσι, από την πρώτη στιγμή, έρχεται σε σύγκρουση με την αυστηρή διευθύντρια του σχολείου. Η πίστη της μικρής Σάρα θα δοκιμαστεί όταν θα πληροφορηθεί πως ο πατέρας της σκοτώθηκε στη μάχη και πως η περιουσία του θα περιέλθει στη διαχείριση της βρετανικής κυβέρνησης. Μόνη τώρα πια, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη ζωή με συμμάχους το θάρρος και την φαντασία της…

10 days without mum

Ο Antoine είναι ο επικεφαλής του HR σε μια μεγάλη εταιρεία Όταν η γυναίκα του αποφασίσει να πάει διακοπές και να τον αφήσει υπεύθυνο των τεσσάρων παιδιών τους, ο ίδιος πιστεύει ότι θα είναι εύκολο. Αλλά υποτίμησε το χάος…

Daddy Day Care

Δύο πατεράδες, ο Charlie Hinton και ο Phil Ryerson, χάνουν τις δουλειές σε μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων και αναγκάζονται να πάρουν τους γιους τους και να μείνουν στο – πατέρες σπιτιού. Χωρίς δυνατότητες εργασίας στον ορίζοντα, οι δύο μπαμπάδες ανοίγουν τη δική τους παιδική φροντίδα, “Daddy Day Care”, και χρησιμοποιούν μερικές αρκετά μη συμβατικές μεθόδους φροντίδας των παιδιών.



Και μην ξεχάσεις την μεγαλύτερη αγκαλιά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου!!

Στον δικό μου μπαμπά που αξίζει όλα τα «Σ’αγαπώ» και ακόμα παραπάνω!

Μπαμπά σε ευχαριστώ που είσαι ο μπαμπάς μου!

Μπαμπά σε αγαπώ για όλη μου την ζωή!

Γράφει η Στέλλα Αντωνίου

PR & Marketing Executive

Nova Cyprus