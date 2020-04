Μείωση 60% της ρύπανσης στο Νέο Δελχί (vid)

Άλλη πόλη από ό,τι πριν τρεις βδομάδες είναι το Νέο Δελχί με την ατμοσφαιρική ρύπανση μετά την καραντίνα λόγω κορωνοϊού να έχει μειωθεί κατά 60%.

Αν θέλαμε πριν την καραντίνα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στις πόλεις με την μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση του πλανήτη, το Νέο Δελχί θα ήταν εξαιρετικά ψηλά στην λίστα μας. Και όμως η καραντίνα λόγω του κορονοϊού έχει αλλάξει εντελώς την πόλη της Ινδίας. Η ρύπανση τις τρεις τελευταίες εβδομάδες έχει μειωθεί κατά 60% και το Νέο Δελχί δείχνει να είναι πιο καθαρό εδώ και πολλές δεκαετίες.

Some of the world’s most polluted cities are breathing much cleaner air during coronavirus lockdowns.

New Delhi’s air pollution dropped 60% in three weeks. Watch ⬇ https://t.co/8Q1kGtU7Cy (Video via @QuickTake) pic.twitter.com/GvbHHzcsPo

— Bloomberg (@business) April 23, 2020