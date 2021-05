Μέγκαν Μαρκλ: Κατηγορείται ότι αντέγραψε μια βρετανίδα συγγραφέα – Τα δύο βιβλία έχουν πολλές ομοιότητες

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε το συγγραφικό της ντεμπούτο ως Δούκισσα του Σάσεξ δημιουργώντας το βιβλίο The Bench, όμως κάποιοι το έψαξαν και ισχυρίζονται ότι από κάπου άντλησε έμπνευση για τη συγγραφή του.

Συγκεκριμένα, η Μέγκαν κατηγορείται ότι αντέγραψε μια βρετανίδα συγγραφέα.

Το απόγευμα της Τρίτης, η εκδοτική εταιρεία Random House ανακοίνωσε την έκδοση του παιδικού βιβλίου της Μέγκαν Μαρκλ, με τίτλο The Bench, το οποίο θα εκδοθεί στις 8 Ιουνίου, τονίζοντας ότι η δούκισσα το δημιούργησε μέσα από ένα ποίημα που έγραψε για τον πρίγκιπα Χάρι κατά τη γέννηση του γιου τους Άρτσι.

Οι ομοιότητες με το βιβλίο του 2018

Ωστόσο, οι βασιλικοί παρατηρητές ανακάλυψαν γρήγορα ομοιότητες ανάμεσα στην ιστορία της Μέγκαν με ένα παιδικό βιβλίο της Corrinne Averiss, με τίτλο The Boy and The Bench, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018.

Και τα δύο βιβλία μοιάζουν αρκετά τόσο στο θέμα της εικονογράφησης, όσο και στην ιστορία που επικεντρώνεται στον “ειδικό δεσμό” μεταξύ πατέρα και γιου, ενώ κάθονται σε ένα παγκάκι.

Ένας χρήστης του Twitter σχολίασε: “Σχεδόν πανομοιότυπο με το βιβλίο της Corrinne Averiss” The Boy On the Bench “, ακόμη και το εξώφυλλο”.

“Ελπίζω η συγγραφέας να της κάνει μήνυση” γράφει άλλος χρήστης του twitter το οποίο έχει γεμίσει με αρνητικά σχόλια για τη Μέγκαν Μαρκλ.

Την ίδια ώρα πηγές, αναφέρουν ότι η Μέγκαν σχεδιάζει να γράψει κι άλλα βιβλία στο μέλλον τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Κάτι που θα εξαρτηθεί από την επιτυχία που θα έχει το πρώτο της συγγραφικό εγχείρημα.

Η δήλωσή της Μέγκαν Μαρκλ για το βιβλίο της

Την εικονογράφηση του βιβλίου ανέλαβε ο βραβευμένος Κρίστιαν Ρόμπινσον, ενώ η Μέγκαν θα χαρίσει τη φωνή της στην ηχητική έκδοση του βιβλίου.

“Το The Bench ξεκίνησε ως ένα ποίημα που έγραψα για τον σύζυγό μου την ημέρα του πατέρα, ένα μήνα μετά τη γέννηση του Άρτσι”, αναφέρει η Μέγκαν Μαρκλ στην ανακοίνωση.

“Αυτό το ποίημα έγινε αυτή η ιστορία. Ο Κρίστιαν (σ.σ. Κρίστιαν Ρόμπινσον), το έντυσε με όμορφες και αιθέριες εικόνες ακουαρέλας που συλλαμβάνουν τη ζεστασιά, τη χαρά και την άνεση της σχέσης μεταξύ πατέρα και γιου από όλα τα κοινωνικά στρώματα”.

“Αυτή η αναπαράσταση ήταν ιδιαίτερη για εμένα και ο Κρίστιαν και εγώ εργαστήκαμε στενά για να απεικονίσουμε αυτόν τον ειδικό δεσμό. Ελπίζω ότι το The Bench θα εκφράσει κάθε οικογένεια, όσο και τη δική μου”, καταλήγει η δούκισσα του Σάσεξ.

Η εικονογράφηση του βιβλίου περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς πατεράδες, μεταξύ αυτών ένας κοκκινομάλλης στρατιώτης, που όλοι καταλαβαίνουν ότι δημιουργήθηκε με έμπνευση από τον πρίγκιπα Χάρι.

Πηγή: thetoc.gr