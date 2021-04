Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι: Η πρώτη τους ανάρτηση μετά την είδηση για το θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου

Με ένα απλό λιτό μήνυμα αποχαιρέτησαν τον πρίγκιπα Φιλίππο, οι Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι.

Σε ανάρτησή τους στον λογαριασμό Δούκας και Δούκισσα του Σάσσεξ, Χάρι και Μέγκαν, αναφέρουν «αναπαύσου εν ειρήνη Αυτού Υψηλότητα Δούκα του Εδιμβούργου».

Rest in peace your Royal Highness The Duke of Edinburgh. ❤ pic.twitter.com/EDHnKmwBu0

