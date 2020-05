Μέγκαν – Χάρι: Πόσα εκατ. κόστισαν στους φορολογούμενους σε δυο χρόνια

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η μεγαλειώδης “έξοδος” του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν από τη βασιλική οικογένεια μπορεί να χαρακτηρισθεί τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Τώρα, ένας βρετανός πολιτικός ισχυρίζεται πως το ρομάντζο τους μέχρι και το #megxit κόστισε στον απλό λαό κάτι παραπάνω από έναν απλό πονοκέφαλο ή από το φόβο της εγκατάλειψης που έγινε πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο Νόρμαν Μπέικερ, που δραστηριοποιούνταν στα πολιτικά δρώμενα μέχρι πρότινος ως φιλελεύθερος δημοκράτης και έχει γράψει το βιβλίο “… And What Do You Do?” (που δεν είναι και ό,τι πιο αμερόληπτο κυκλοφορεί εκεί έξω για τη βασιλική οικογένεια) αναφέρεται σε έναν λογιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε με δική του πρωτοβουλία και που όπως υποστηρίζει καταδεικνύει πόσα χρήματα στοίχισε το πριγκιπικό ζεύγος στους βρετανούς φορολογούμενους.

Τα έξοδα αναλυτικά:

“Από την ημέρα του γάμου τους μέχρι τις 31 Μαρτίου, υπολογίζω ότι ο βρετανός φορολογούμενος έχει καταβάλλει πάνω από 48,5 εκατ. ευρώ για να παρέχει στο Harry και τη Meghan, από ό,τι φαίνεται, ό,τι χρειάζονται”, έγραψε σε σχετικό κείμενο που δημοσιεύθηκε στη Daily Mail. Η συνέχεια είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, αφού ο Baker έκανε μία μίνι ανάλυση των πιο καίριων σημείων στα οποία διατέθηκε το προαναφερθέν ποσό.

Ανακαίνιση στο Nottingham Cottage του παλατιού Kensington Palace: £1.4 εκατ. λίρες (1.56 εκατ. ευρώ)

Όταν ήταν νιόπαντροι, έμεναν στο Nottingham Cottage, μία κατοικία βικτωριανού τύπου και το πλάνο τους ήταν να μετακομίσουν στο Διαμέρισμα 1 στο παλάτι του Kensington, διότι διέθετε ευρυχωρία 21 δωματίων. Μάλιστα εκεί κατοικούσε ο Harry ως εργένης. Για να μπορέσουν να μεταφερθούν, χρειάστηκε να προβούν σε μία εκτεταμένη ανακαίνιση που μεταξύ άλλων περιλάμβανε την επισκευή της στέγης και την αντικατάσταση των παραθύρων, που σύμφωνα με τον Baker δε θα γινόταν αν δε σκόπευαν να εγκατασταθούν εκεί.

Ανακαίνιση στο Frogmore Cottage στο Ουίνδσορ: £2.4 εκατ. λίρες (2.68 εκατ. ευρώ)

Αντίστοιχα “μερεμέτια” πραγματοποιήθηκαν και στο Frogmore Cottage, που όμως το ζεύγος έχει δεσμευτεί ότι πρόκειται να βάλει από την τσέπη του, τιμώντας τη συμφωνία που έχει κάνει με τη Βασίλισσα Ελισάβετ στο πλαίσιο του Megxit. Για την ακρίβεια, έχει ήδη ξεκινήσει να πληρώνει το “χρέος” του.

Μισθοί που έλαβαν για τα δύο χρόνια που υπηρέτησαν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας: £592.000 λίρες (661.580 ευρώ)

Αν και δεν ακούγεται ιδιαίτερα δίκαιο όπως το έχει υπολογίσει ο Baker, το αναφέρει και γι᾽αυτό το προσθέτουμε. Προφανώς ως εργαζόμενοι χρειάζονταν κάποια “εργαλεία”, κάποιους συνεργάτες, αλλά και αμοιβή για την προσπάθειά τους. Στους συνεργάτες συγκαταλέγονται μία προσωπική γραμματέας, μία γραμματέας παύλα υπεύθυνη επικοινωνίας και ένας βοηθός για εκείνη που στο σύνολό τους δεν πρέπει να κόστισαν παραπάνω από 150.000 λίρες ετησίως.

Έξοδα για την ασφάλειά τους: 7 εκατ. λίρες (7.82 εκατ. ευρώ)

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα πιο κοστοβόρα κομμάτια στο βασιλικό προϋπολογισμό και προφανώς οι Harry και Meghan δεν αποτελούν εξαίρεση. Κατά τον Baker, η ασφάλεια που χρειάζονταν στο Frogmore Cottage, όπου τελικά διέμειναν λιγότερο από χρόνο (4.5 εκατ. λίρες), αλλά και η προστασία τους κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων που “εργάζονταν” (2.5 εκατ. λίρες) υπολογίζεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 7 εκατ. λιρών.

Ο βασιλικός γάμος: £33.5 εκατ. λίρες (37,44 εκατ. ευρώ)

Καλά, δεν περιμέναμε να κοστίσει λίγα η μεγαλύτερη φιέστα του 2018 που μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το συνολικό ποσό, 30 εκατ. λίρες διατέθηκαν για τα δρακόντεια μέτρα, 90.000 για ασημένιες τρομπέτες και 390.000 λίρες για το νυφικό. Η βασιλική οικογένεια φέρεται να διέθεσε μόλις 2 εκατ. λίρες για το προαναφερθέν κόστος, που αφήνει το 94% του υπολοίπου να χρεώνεται στους πολίτες.

Άλλα έξοδα

Απώλεια φορολογικών εσόδων από χρήματα που ξόδεψε ο Πρίγκιπας Κάρολος για τις “υποχρεώσεις” του στο ζεύγος: £1.9 εκατ. λίρες (2.12 εκατ. ευρώ)

Ταξίδια: 1. εκατ. λίρες (1.12 εκατ. ευρώ)