Έκλεψαν έργο του Banksy από δρόμο στο κέντρο του Λονδίνου

Ένα έργο τέχνης που δημιούργησε ο Banksy εκλάπη από δρόμο του νότιου Λονδίνου μία ώρα αφότου επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για νέα δουλειά του καλλιτέχνη.

Ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι το έργο – μια πινακίδα διακοπής κυκλοφορίας που καλύπτεται από τρία αεροσκάφη που λέγεται ότι μοιάζουν με στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη – ήταν δικό του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή λίγο μετά το μεσημέρι.

Δύο άνδρες εθεάθησαν να κατεβάζουν την πινακίδα στη διασταύρωση των οδών Southampton Way και Commercial Way στο Peckham περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Εξυπακούεται ότι ο Banksy δεν ήταν πίσω από την αφαίρεση. Μια σειρά φωτογραφιών είχε ανέβει στη σελίδα του καλλιτέχνη στο Instagram χωρίς λεζάντα ή εξήγηση, επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητά της, αναφέρει δημοσίευμα της Guardian.

Τα αεροσκάφη στην πινακίδα έμοιαζαν με εκείνα από το έργο του Banksy “Civilian Drone Strike” του 2017, το οποίο απεικόνιζε ένα τρίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών να βομβαρδίζουν ένα παιδικό σχέδιο ενός σπιτιού. Το έργο δημοπρατήθηκε στο Art The Arms Fair και συγκέντρωσε 205.000 λίρες για τις οργανώσεις Reprieve και Campaign Against Arms Trade.

Ο Banksy έχει εγκαταστήσει και άλλα έργα φέτος, όπως το “Valentine’s Day Mascara“, μια τοιχογραφία βάρους 3,8 τόνων, η οποία εμφανίστηκε στο πλάι ενός σπιτιού την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η τοιχογραφία απεικόνιζε μια νοικοκυρά της δεκαετίας του 1950 με πρησμένο μάτι και χαμένο δόντι, που φορούσε ποδιά και κίτρινα γάντια πλυσίματος και πετούσε έναν άνδρα σε έναν καταψύκτη. Τον Σεπτέμβριο, τοποθετήθηκε στο φουαγιέ της έκθεσης Art of Banksy στην Regent Street, στο κέντρο του Λονδίνου, όπου μπορεί κανείς να το δει δωρεάν.

Πηγή: CNN Greece