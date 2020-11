McDonald’s™ Κύπρου Employee Appreciation Day

0 SHARES Share Tweet Linkedin

«Γιατί στη McDonald’s, η λέξη ευχαριστώ βγαίνει πάντοτε μέσα από την καρδιά και εκφράζεται με αγάπη στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά!»

H McDonald’s Κύπρου σε συνεργασία με τον αγαπημένο τραγουδιστή Hovig Demirjian δημιούργησε το τραγούδι “Here for you“, θέλοντας να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειάς της που εξυπηρετούν με αγάπη και ασφάλεια τους πελάτες της, σέβονται τις αξίες της και αγκαλιάζουν καθημερινά με το ταλέντο και την αφοσίωσή τους το όραμά της.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο εορτασμού του Employee Appreciation Day, o Hovig παρέα με μία κιθάρα, θετική ενέργεια και αισιοδοξία, επισκέφθηκε διάφορα εστιατόρια της McDonald’s σε όλη την Κύπρο, κάνοντας μία μοναδική έκπληξη στο προσωπικό, αφού τους αφιέρωσε το γεμάτο νόημα τραγούδι “Here for you“, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

Η απρόσμενη επίσκεψη του Hovig στα εστιατόρια McDonald’s, κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους πελάτες, αφού όλοι έδειξαν να το απολαμβάνουν χορεύοντας στο ρυθμό της μελωδίας του. Πέραν των συμβολικών δώρων και των άλλων εκπλήξεων που ετοίμασε η McDonald’s για τους ανθρώπους της, οι χώροι εντός των εστιατορίων ήταν διακοσμημένοι με ευχαριστήρια video walls και posters, ενώ οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να τους επιβραβεύσουν κι αυτοί με τη σειρά τους μέσω ευχάριστων διαδραστικών ενεργειών -φυσικά με όλα τα μέτρα υγείας και ασφαλείας να συνεχίζουν να τηρούνται αυστηρά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Employee Appreciation Day γιορτάστηκε ταυτόχρονα και σε άλλα εστιατόρια McDonald’s που βρίσκονται σε γειτονικές μας χώρες και επίσης όλα τα εστιατόρια μοιράστηκαν μεταξύ τους όλες τις μοναδικές στιγμές χαράς! Στόχος η μέρα αυτή να γίνει ετήσιος θεσμός, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, αφού η McDonald’s ξέρει να εκτιμά, να σέβεται και να αναγνωρίζει τους ανθρώπους της. Με άλλα λόγια, θα είναι μία επιπλέον ιδιαίτερη μέρα για τη μεγάλη οικογένεια της McDonald’s, όπως ξεχωριστή στιγμή είναι και τα “Better Together Awards“, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με σύνθημα το “Better Together“ και επιβραβεύουν τους ανθρώπους που διακρίνονται για το πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και αφοσίωσής τους.