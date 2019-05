MasterChef: Η πρώτη ανάρτηση του Μανώλη μετά τη νίκη του

View this post on Instagram

Αλανια μου! Σας ευχαριστω ολους απο καρδιας για την στηριξη και την αγαπη ολο αυτο τον καιρο! Μεγαλο μερος αυτης της πορειας και της νικης του @masterchefgr ανηκει δικαιωματικα στην οικεγενεια μου, φιλους σε Ελλαδα και Αμστερνταμ, τους τρεις κριτες, τους ανθρωπους μπροστα και πισω απο τις καμερες, πρωην συναδελφους μαγειρες,και ολους οσοι με πιστεψαν!! Σας αγαπω ολους παρα πολυ😘 keep on pushing babies😉