Η Μαράια Κάρεϊ δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει υλικό από τα γυρίσματα για το τραγούδι “All I Want For Christmas Is You”. Τα πλάνα είναι από τα γυρίσματα του βίντεοκλιπ τότε, τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί στο τελικό προϊόν.

Δείτε το βίντεο