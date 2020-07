Μ. Κορτζιά -Π. Σωτηρίου: Ανακοίνωσαν το φύλο του μωρού που περιμένουν

View this post on Instagram

Η πιο ωραια στιγμή της ζωής μου! Γυρνάς σπίτι σου μετά από αρκετούς μήνες ανυπομονώντας με τη γυναίκα της ζωής σου για τη μεγαλύτερη έκπληξη που έχουν ετοιμάσει οι οικογένειες και οι φίλοι μας. “Its a boy” 🎈🍼… και ανυπομονούμε να τον έχουμε στα χέρια μας σύντομα! #genderreveal #babyontheway #Surprise @mariakortzia ❤️