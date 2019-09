Λώρης Λοϊζίδης – Στυλιάνα Μαραγκού: Παντρεύτηκαν στην Αγγλία

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αγγλία προκειμένου να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου. Την αποκάλυψη έκανε μέσα από τα social media ο φίλος του ζευγαριού και film & tv director Θεοδόσης Οικονομίδης με φωτογραφία του γαμπρού και της νύφης!

Συγκεκριμένα έγγραψε “…and they lived happily every after • #dreamweeding #bewdley #england”

Για το θέμα του γάμου μάλιστα πριν λίγο καιρό, ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό OK! πως: «Εγώ θεωρώ πως είμαι ήδη γαμπρός. Ζούμε σαν παντρεμένοι, απλώς δεν κάναμε τα χαρτιά. Σίγουρα δεν θα κάνουμε πανηγύρια και κάτι μεγάλο και να καλέσουμε πολύ κόσμο. Δεν θα έχει προσκλητήρια και λουκούμια. Θα γίνει κάτι πολύ αυθόρμητο. Μπορεί καθώς περπατάμε στη θάλασσα να μπούμε στην εκκλησία και να παντρευτούμε. Μπορεί να παντρευτούμε και αύριο. Μπορεί και μετά από δυο χρόνια».