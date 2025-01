Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «φλέρταρε» με την ιδέα συνέχειας του “Ε.Τ.” που θα διαδραματιζόταν στο διάστημα

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε για να αποτρέψει να γυριστεί συνέχεια της ταινίας χωρίς τη συμμετοχή του

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να γυρίσει τη συνέχεια της ταινίας του «Ε.Τ. ο Εξωγήινος», η οποία θα διαδραματίζεται στο διάστημα.

Σε συνάντηση με την Ντρου Μπάριμορ, η οποία είχε έναν ρόλο στην κλασική ταινία του 1982 ως παιδί, στο Φεστιβάλ Κλασικού Κινηματογράφου «TCM: New York Pop-Up x 92NY» εξήγησε ότι τελικά συνειδητοποίησε ότι μια συνέχεια δεν θα ήταν σωστό να γυριστεί.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε για να αποτρέψει να γυριστεί συνέχεια της ταινίας χωρίς τη συμμετοχή του: «Ήταν μια πραγματικά σκληρή νίκη γιατί δεν είχα κανένα δικαίωμα. Πριν από την ταινία E.T., είχα κάποια δικαιώματα, αλλά δεν είχα πολλά. Δεν είχα αυτό που λέμε «πάγωμα» με το οποίο μπορείτε να σταματήσετε το στούντιο από το να κάνει μια συνέχεια».

«Απλώς δεν ήθελα να κάνω μια συνέχεια» αποσαφήνισε. «Φλέρταρα με την ιδέα για λίγο – για να δω αν θα μπορούσα να σκεφτώ μια ιστορία – και το μόνο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ένα βιβλίο που γράφτηκε από τον Γουίλιαμ Γουίλιαμ Κότζουινκλ, το «The Book Of The Green Planet» (Το βιβλίο του Πράσινου Πλανήτη), που όλα επρόκειτο να διαδραματιστούν στο σπίτι του Ε.Τ. Θα μπορούσαμε όλοι να πάμε στο σπίτι του E.T. και να δούμε πώς ο E.T. ζούσε. Αλλά ήταν καλύτερο ως μυθιστόρημα από ό,τι νομίζω ότι θα ήταν ως ταινία» παρατήρησε.

Ο συγγραφέας κυκλοφόρησε το «The Book Of The Green Planet» το 1985, αφού έγραψε το μυθιστόρημα που έγινε ταινία. Στο βιβλίο ο E.T. επιστρέφει στον πλανήτη του και διαπιστώνει ότι δεν είναι αυτός που θυμόταν και συνεχίζει να παρακολουθεί τον Έλιοτ, τον άνθρωπο φίλο του, να μεγαλώνει από μακριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ