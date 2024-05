Χωρίς ζάχαρη: Διάσημοι και σελέμπριτι επιλέγουν νέο τρόπο ζωής sugar-free

Από ιδιωτικά τζετ μέχρι ιδιωτικούς σεφ, οι διασημότητες τα έχουν όλα - οπότε γιατί τόσοι πολλοί από αυτούς αποφάσισαν να κόψουν τη ζάχαρη;

Τα τελευταία χρόνια, αστέρια όπως η Κέιτ Χάντσον, η Μαράια Κάρεϊ και η Αντέλ αποκάλυψαν ότι η μείωση των πρόσθετων σακχάρων στη διατροφή τους βοήθησε να αισθάνονται καλύτερα. Γιατί εγκαταλείπουν άραγε το αγαπημένο γλυκαντικό της Αμερικής;

Τι σημαίνει «χωρίς ζάχαρη»

Πολλές δημοφιλείς δίαιτες, όπως η διατροφή με περιορισμένους υδατάνθρακες, η δίαιτα κέτο και η μεσογειακή δίαιτα, ισχυρίζονται ότι συμβάλλουν στη μείωση της πρόσληψης ζάχαρης. Όμως, όταν η Χάλι Μπέρι λέει ότι διατρέφεται χωρίς ζάχαρη, τι εννοεί πραγματικά; Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά τη ζάχαρη, οπότε αν σκέφτεστε να κάνετε διατροφικές αλλαγές, αξίζει να μιλήσετε με έναν ειδικό. Σίγουρα, δεν έχουμε όλοι πρόσβαση σε διάσημους σεφ του TikTok, όπως η @ChefBae ή ο Chef K. Ωστόσο, ο οικογενειακός μας γιατρός, ένας διατροφολόγος ή ένας διαιτολόγος μπορούν να μας δώσουν συμβουλές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες μας.

Από αριστερά οι απαστράπτουσες: Αντέλ, Κέιτ Χάντσον, Χάλι Μπέρι. GETTY IMAGES / ASSOCIATED PRESS

Για τους περισσότερους ανθρώπους - συμπεριλαμβανομένης της Κόρτνι Καρντάσιαν - ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής περιλαμβάνει την κατανάλωση λίγης ζάχαρης, με μέτρο. Εξάλλου, η ζάχαρη είναι φυσικό συστατικό πολλών τροφών, όπως τα φρούτα και το γάλα, που συνιστώνται ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Αντίστροφα, τα πρόσθετα σάκχαρα προστίθενται κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Αυτά τα πρόσθετα σάκχαρα «εισχωρούν» κρυφά σε πολλά καθημερινά τρόφιμα, όπως αναψυκτικά, δημητριακά για το πρωινό μας και μπάρες ή άλλα σνακ.

Επειδή τα πρόσθετα σάκχαρα και οι λεγόμενες εναλλακτικές λύσεις, όπως το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, είναι τόσο διαδεδομένα ώστε μπορούν γρήγορα να μας κάνουν να υπερβούμε τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ειδικοί στην American Heart Association ή AHA προτείνουν τον περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε 6 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα για τις περισσότερες γυναίκες και 9 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα για τους περισσότερους άνδρες.

Μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη, το γεγονός ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν πολύ περισσότερη από τη συνιστώμενη ποσότητα ζάχαρης: περίπου 17 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα, σύμφωνα με την AHA.

Διάσημοι που ζουν «γλυκιά ζωή» - χωρίς ζάχαρη

Η μείωση της πρόσθετης ζάχαρης μπορεί να είναι δύσκολη στην αρχή. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι ιστορίες αυτών των σταρ, υπάρχουν σημαντικά οφέλη από τη μείωση των προστιθέμενων σακχάρων.

Μαράια Κάρεϊ

Η Mariah Carey απονέμει το βραβείο για την καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία κατά τη διάρκεια των 66ων ετήσιων βραβείων Grammy την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024, στο Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello) VIA ASSOCIATED PRESS

Η φωνή της είναι τόσο γλυκιά όσο ενός αγγέλου, όμως η ίδια ορκίζεται στις διατροφικές συνήθειες χωρίς ζάχαρη. Σύμφωνα με το Hollywood Life, η Κάρεϊ έχει κόψει εντελώς την επεξεργασμένη ζάχαρη, προτιμώντας αντ’ αυτού να τρώει βατόμουρα ή μάνγκο. Η διατροφή της δίνει επίσης έμφαση σε καθαρά, ολόκληρα τρόφιμα, όπως λαχανικά, σαλάτες και άπαχες πρωτεΐνες.

Αν και δίνει προτεραιότητα στην υγιεινή διατροφή, η Κάρεϊ δεν ζυγίζει τον εαυτό της. Παράλληλα, έχει αποφασίσει να απολαμβάνει ένα ποτήρι κόκκινο ή λευκό κρασί στο τέλος της ημέρας.

Κόρτνι Καρντάσιαν



Η Kourtney Kardashian καθώς αναχωρεί μετά την επίδειξη μόδας Boohoo X Kourtney Kardashian κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης στο High Line στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 στη Νέα Υόρκη. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)GILBERT CARRASQUILLO VIA GETTY IMAGES

Όπως θα περίμενε κανείς, η Κόρτνι Καρντάσιαν έχει να δώσει πολλές συμβουλές για να παραμείνουμε σε φόρμα. Όσον αφορά τη διατροφή της, φέρεται να αποφεύγει τη ζάχαρη. Για να το κάνει, απέχει από τα αναψυκτικά και ετοιμάζει δικές της σαλάτες στο σπίτι.

Μια συμβουλή που μοιράζεται με όλους, είναι να αναζητάμε αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. «Όταν πίνω, προτιμώ είτε τεκίλα με πάγο, είτε μπύρα ή κρασί», είπε στο PEOPLE.

Αντέλ

Η Adele, η νικήτρια του βραβείου καλύτερης ποπ σόλο ερμηνείας για το "Easy on Me", ποζάρει στην αίθουσα Τύπου στα 65α ετήσια βραβεία Grammy την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023, στο Λος Άντζελες. (AP Photo/Jae C. Hong) VIA ASSOCIATED PRESS

Η Aντέλ - λειτουργώντας με διαφάνεια - απέδωσε την πολυδιαφημισμένη απώλεια βάρους της στην τακτική άσκηση και όχι στη δίαιτα.

Ωστόσο, φέρεται να πήρε επίσης την απόφαση να μειώσει την ημερήσια ποσότητα πρόσθετης ζάχαρης. Ενώ εξακολουθεί να απολαμβάνει γλυκές απολαύσεις ξανά και ξανά, έχει εγκαταλείψει την παλιά της συνήθεια να πίνει δέκα(!) ζαχαρούχα φλιτζάνια τσάι την ημέρα, σύμφωνα με την Daily Mail. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής, έχει τώρα «περισσότερη ενέργεια από ποτέ».

Κέιτ Χάντσον

Η Kate Hudson παρευρίσκεται στην επίδειξη μόδας του Michael Kors Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023 την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, στη Νέα Υόρκη. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP). VIA ASSOCIATED PRESS

Πριν από μερικά χρόνια, η Χάντσον μίλησε στη Daily Mail για το γεγονός ότι λαχταρούσε τη ζάχαρη «σαν εθισμένη» σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με την ηθοποιό, όταν έμαθε τι προκαλεί η πρόσληψη ζάχαρης έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να προχωρήσει σε υγιεινότερες συνήθειες.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η απόλαυση γλυκών με μέτρο είναι μέρος ενός υγιεινού και ισορροπημένου τρόπου ζωής. Όμως, αν νιώθετε ότι σας κυριεύει η λαχτάρα, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που μπορείτε να εφαρμόσετε. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε νέες συνήθειες μετά το φαγητό, όπως γιόγκα, ώστε να αποφύγετε τη λαχτάρα για ζάχαρη μετά το δείπνο. Άλλες στρατηγικές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την πιο προσεκτική απόλαυση μικρότερων μερίδων.

Χάλι Μπέρι

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξη στο κόκκινο χαλί της τελετής λήξης κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP). VIA ASSOCIATED PRESS

Η Χάλι Μπέρι, η οποία διαγνώστηκε με διαβήτη ως νεαρή ενήλικη, μοιράστηκε το πώς άλλαξε τη διατροφή της για να εξυπηρετήσει καλύτερα την υγεία της. Ένα σημαντικό μέρος του διατροφικού της πλάνου είναι να αποφεύγει τα επεξεργασμένα σάκχαρα βασιζόμενη σε υποκατάστατα όπως η ξυλιτόλη.

Η Μπέρι, τώρα 57 ετών, έχει δηλώσει ότι επιλέγει συνειδητά τι τρώει, καθώς μεγαλώνει. Επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση καθαρών τροφίμων και ψητών κρεάτων στη διατροφή της. Για παράδειγμα, λέει, «υπέροχα φρέσκα λαχανικά, κοτόπουλο, φρέσκο ψάρι και ζυμαρικά» κοσμούν συχνά το πιάτο της.

SIMON STACPOOLE/OFFSIDE VIA GETTY IMAGES

Ο ηθοποιός Τομ Χανκς κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ μεταξύ της Άστον Βίλα και της Λίβερπουλ FC στο Villa Park στις 13 Μαΐου 2024 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

Τομ Χανκς

Ο Τομ Χανκς ήταν ειλικρινής σχετικά με το πώς η διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 υπήρξε γι′ αυτόν ένα σήμα αφύπνισης, ώστε να ξεφύγει από τις ανθυγιεινές συνήθειες διατροφής και άσκησης. Ο ηθοποιός δεν μάσησε τα λόγια του, αποκαλώντας τον εαυτό του «απόλυτο ηλίθιο» σε συνέντευξή του στους Radio Times, επειδή ήταν απρόσεκτος με την υγεία του.

Αν και ο Χανκς τώρα ασκείται τακτικά και παίρνει στα σοβαρά τη διατροφή του, αναφέρθηκε επίσης στην περιστασιακή «απάτη» στο πρόγραμμα γευμάτων του, αναγνωρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να τρώει τέλεια όλη την ώρα.

Ενας τρόπος ζωής χωρίς ζάχαρη

Από την έμφαση της Χάλι Μπέρι στην sugar free διατροφή, μέχρι την αγάπη της Mαράια Κάρεϊ για τα φρέσκα φρούτα, το Χόλιγουντ είναι γεμάτο έμπνευση για όποιον ελπίζει να επιχειρήσει υγιεινές προσαρμογές στη διατροφή του.

Ωστόσο, η μείωση της πρόσληψης ζάχαρης μπορεί να μην είναι εύκολη.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει άφθονη υποστήριξη και καθοδήγηση εκεί έξω για όποιον θέλει να μειώσει τη ζάχαρη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Βρετανίδα μοντέλο Ρόζι Χάντινγκτον - Γουίτλι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με το InStyle, η αφαίρεση της ζάχαρης δεν είναι εύκολη, αλλά μπορεί να αποδώσει. «Δεν θα πω ψέματα, ήταν βάναυσο, ήταν μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση», είπε. «Χρειάστηκαν μερικές εβδομάδες για να μπω σε αυτό. Το κάνω τώρα για περίπου έξι εβδομάδες και νιώθω φανταστικά... Μπορώ να το νιώσω στο δέρμα μου, μπορώ να το νιώσω στο σώμα μου, νιώθω αδύνατη αυτή τη στιγμή και νιώθω δυνατή και γεμάτη ενέργεια». Τι πιο γλυκό από αυτό;»

Η Τζένιφερ Άλεν είναι συνταξιούχος επαγγελματίας σεφ και συγγραφέας. Κείμενά της εμφανίζονται σε δεκάδες δημοσιεύσεις και έχει εκδώσει δύο βιβλία μαγειρικής, το Keto Soup Cookbook και το Keto Diabetic Cookbook and Meal Plan. Αυτές τις μέρες, είναι απασχολημένη στην κουζίνα της, δοκιμάζοντας νέες συνταγές για διάφορες εκδόσεις και παράλληλα ταξιδεύει. Οι καλύτερες συνταγές της είναι συγκεντρωμένες στο Cook What You Love.

Πηγή: thetoc.gr