Lady Gaga -ΠΟΥ διοργανώνουν συναυλία πολλών αστέρων για καλό σκοπό

Τον τίτλο «One World: Together At Home» («Ο Κόσμος είναι ένας: Μαζί από το σπίτι»), θα φέρει μια all star συναυλία που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου. Στόχος είναι η συγκέντρωση χρημάτων από χορηγούς για τις ανάγκες της οικουμενικής προσπάθειας ενάντια στην πανδημία. Το σχεδιασμό και το συντονισμό αυτής της υπερπαραγωγής έχει αναλάβει η Lady Gaga.

Η Lady Gaga συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον φιλανθρωπικό κοινωνικό οργανισμό Global Citizen και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Συγκαλεί στην ίδια -ψηφιακή κατ’ ανάγκην- σκηνή μια ατελείωτη σειρά αστέρων της μουσικής.

Ο κατάλογος των καλλιτεχνών περιλαμβάνει τους Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, FINNEAS, Idris και Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan και Stevie Wonder.

Η Lady Gaga διευκρινίζει ότι η χρηματική ενίσχυση δεν είναι ζητούμενο, αλλά προαπαιτούμενο. «Βγάλ’ τε το πορτοφόλι σας, βοηθήστε και κατόπιν χαλαρώστε στην πολυθρόνα του σπιτιού σας και απολαύστε το σόου» είπε χαρακτηριστικά η ποπ-σούπερ σταρ.

Η συναυλία-μαμούθ «One World: Together At Home» θα αρχίσει να προβάλλεται τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 18 Απριλίου (17:00 σύμφωνα με την ώρα Ειρηνικού). Η μετάδοση της εκδήλωσης θα γίνει ταυτόχρονα από πολλά δίκτυα, όπως τα αμερικανικά ABC, NBC και CBS, το βρετανικό BBC αλλά και με live streaming μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες των YouTube, Facebook, Instagram, Twitter κ.α.

Η συναυλία είναι μια έκκληση προς χορηγούς κάθε κατηγορίας, ιδιώτες και επιχειρήσεις, προς ενίσχυσιν του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης και Βοήθειας για τον COVID-19 του ΠΟΥ. Από τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα παρασχεθεί βοήθεια σε κατά τόπους φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες παρέχουν φαγητό, στέγη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ανάγκης.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι αφοσιωμένος στην προσπάθεια να νικηθεί η πανδημία του κορωνοϊού. Τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι επιστημονικά και έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία. Στηρίζουμε τους εργαζομένους στον κλάδο της περίθαλψης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με την αρρώστια. Μπορεί όλοι μας να έχουμε αναγκαστεί να κρατάμε αποστάσεις μεταξύ μας προσωρινά, όμως μπορούμε πάντα να συναντηθούμε εικονικά και να απολαύσουμε σπουδαία μουσική. Η συναυλία ‘One World: Together At Home’ αντιπροσωπεύει μια δυνατή επίδειξη αλληλεγγύης απέναντι σε μια πανανθρώπινη απειλή».

Από την πλευρά της η Lady Gaga ανέφερε ότι η ίδια μαζί με την οργάνωση Global Citizen έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ήδη ένα ποσόν της τάξης των 35 εκατ. δολαρίων, ειδικά για την εκστρατεία ενάντια στον κορωνοϊό.