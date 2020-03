Κορωνοϊός: Ουρές στα coffee shops του Άμστερνταμ

Το επικείμενο κλείσιμο των καταστημάτων στην Ολλανδία λόγω του κορωνοϊού, έκανε τους πολίτες να δημιουργήσουν ουρές στα coffee shops της πόλης για να προμηθευτούν την κάνναβη που θα χρειαστούν για το επόμενο διάστημα.

Τα coffee shops θα κλείσουν, μαζί με τα εστιατόρια και τα μπαρ, έως τις 6 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Guardian στις Βρυξέλλες, οι ουρές ήταν μεγάλες. Ένας φοιτητής 21 ετών, ο οποίος αγόρασε εννέα κομμάτια «διαστημικής τούρτας» για τον ίδιο και τους οκτώ συγκατοίκους του δήλωσε ότι «τουλάχιστον θα διασκεδάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε δύο Playstation και αργότερα θα δοκιμάσουμε τη “διαστημική τούρτα”. Απόψε θα ξεκινήσουμε με μαραθώνιο των ταινιών του Χάρι Πότερ».

Dutch stockpiling: The queue at the local cannabis coffee shop in The Hague after Netherlands announced they would be shut for 3 weeks over Coronavirus pic.twitter.com/gU5aqflsuE

— Charlotte McDonald-Gibson (@cmcdonaldgibson) March 15, 2020